Ninsori, polei, vânt puternic și vreme rece în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o nouă informare meteo de vreme rea. Atenționarea este valabilă inclusiv în Prahova până marți, 10 februarie, ora 20.00.

Meteorologii anunță că, temporar, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, pe parcursul zilei de duminică și în noaptea de duminică spre luni, în special în zonele de munte.

Conform ANM, pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă de 5–10 l/mp, iar în zona montană și în sud-vestul teritoriului, de până la 15 l/mp. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5–10 cm, iar la munte, în general, de aproximativ 15 cm. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

În sud-vestul, sudul și estul țării, local, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45–50 km/h, iar în Munții Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor depăși 80–90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

„Vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice, geroasă în noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) în Moldova și estul Transilvaniei. Astfel, în aceste regiuni, temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade, iar cele minime, în general, între -15 și -5 grade Celsius”, a anunțat ANM.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești vremea sze va menține rece săptămâna viitoare. Luni, 9 februarie, temperaturile maxime vor fi de 1 – 2 grade Celsius. Temperatura minimă se va situa la -5… -4 grade Celsius.

Marți, 10 februarie, precipitațiile se vor transforma, treptat, în lapoviță și ninsoare. Precipitații sub formă de ploaie sunt anunțate, în schimb, inclusiv la finele săptămânii viitoare.