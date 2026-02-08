Poveștile bunicului”, o lansare de carte cu sala plină la Filarmonica „Paul Constantinescu”

Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești a găzduit, sâmbătă, lansarea volumului „Poveștile bunicului”, semnat de Eduarth Limboseanu, un eveniment care a reunit literatura, muzica și emoția copilăriei într-o atmosferă caldă.

Pe scenă a urcat autorul cărții, care a vorbit despre bucuria de a-și vedea poveștile ajungând la cititori, dar și despre inspirația din spatele volumului.

„Dragii mei, vă mulțumesc din inimă tuturor celor care ați fost alături de mine la lansarea cărții Poveștile Bunicului. A fost o zi care m-a copleșit prin emoție, prin energia sălii arhipline și prin liniștea aceea frumoasă care se așterne doar atunci când poveștile ajung exact acolo unde trebuie: în suflet.

Faptul că aproape 300 de cărți și-au găsit deja drumul spre casele voastre nu este doar un număr — este o confirmare, o speranță și o puternică mobilizare pentru proiectele care urmează.

Mulțumesc fiecărui cititor, fiecărui prieten, familiei, organizatorilor ,filarmonicii Poiesti și tuturor celor care au contribuit ca acest moment să existe. Ați transformat o lansare de carte într-o adevărată sărbătoare a poveștii și a inimii. Drumul continuă. Poveștile merg mai departe”, a publicat autorul pe pagina sa de Facebook imediat după eveniment.

Un moment aparte l-a oferit soția acestuia, Oana Limboșeanu, care a citit două povești din carte, aducând în sală farmecul și sensibilitatea textelor dedicate celor mici și nu numai.

Evenimentul a fost completat de momente artistice susținute de elevi ai Colegiului Național „Carmen Sylva” din Ploiești. Tinerii au încântat publicul cu interpretări la flaut, pian și chitară, pentru a construi coloana sonoră a poveștii.

Sala filarmonicii a fost plină, semn că literatura pentru copii și amintirile spuse cu suflet încă își găsesc locul în inimile cititorilor.

Vezi mai jos imagini de la eveniment:

