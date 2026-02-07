Risc însemnat de avalanșe în Bucegi, atenționare ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă atenționare de risc însemnat de avalanșe în Masivul Bucegi. Avertizarea este valabilă până luni, 9 februarie, ora 20.00.

Potrivit meteorologilor, la peste 1.800 de metri altitudine, în zona crestelor, sunt prezente numeroase plăci de vânt pe versanți cu orientări diferite, cele mai recente fiind formate pe versanții nordici, unele dintre ele consistente.

Începând din noaptea de 7 spre 8 februarie, la munte sunt așteptate ninsori moderate cantitativ, care vor depune local un strat nou de zăpadă de 5–10 cm.

„Pe pantele înclinate și mai ales la supraîncărcări va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, care pot angrena stratul nou, cel mediu stabilizat din partea superioară și, pe alocuri, straturi din profunzime, precum și plăci de vânt formate în zonele înalte – risc însemnat (3)”, a anunțat ANM.

Pericol de avalanșe la altitudini sub 1800 m

La altitudini sub 1.800 de metri, stratul de zăpadă este mai consistent între 1.500 și 1.800 de metri, în special pe versanții sud-estici ai masivelor Țarcu și Bucegi, și este parțial umezit.

„Răcirea vremii va induce treptat o ușoară consolidare a stratului de zăpadă și unele ninsori până spre altitudini de 1.400 de metri, însă în prima zi se mențin condițiile pentru curgeri spontane.

Se pot declanșa în continuare avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari la altitudini de 1.600–1.800 de metri, riscul fiind prezent în special la supraîncărcări ale stratului – risc însemnat (3)”, potrivit ANM.

Cum va fi vremea la munte

Meteorologii anunță că vremea se va răci, iar cerul va fi temporar noros. Pe parcursul zilei de 7 februarie se vor semnala precipitații mixte slabe, trecător ninsori.

Din noaptea de 7/8 februarie și până la finalul intervalului, pe arii relativ extinse, vor fi precipitații moderate, predominant sub formă de ninsoare.

Vântul va avea intensificări temporare de 40–50 km/h din sector nord-vestic în zonele înalte din toate masivele, cu rafale ce pot depăși izolat 60 km/h pe crestele masivelor sud-estice. Local se va semnala ceață, asociată izolat cu depuneri de chiciură pe creste.

La peste 1.800 de metri, temperaturile minime vor scădea de la -7…-2 grade la -11…-6 grade, iar temperaturile maxime de la -3…1 grad la -8…-3 grade.