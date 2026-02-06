Pană majoră de curent în Ploiești. Mai multe zone au rămas fără energie electrică UPDATE

O nouă pană de curent s-a produs, vineri seară, în municipiul Ploiești. Potrivit primelor informații, sunt afectate mai multe zone din oraș, printre care Malu Roșu, Șoseaua Vestului, Deltei și strada Sergent Erou Meteescu Gheorghe.

UPDATE La ora 18:00, avaria a fost remediată.

Deocamdată, nu a fost comunicat un termen estimat pentru remedierea avariei.

Conform aplicației Electrica, întreruperi de alimentare cu energie electrică sunt semnalate și pe străzile Republicii, Oltului și Aleea Profesorilor.

Autoritățile și operatorul de distribuție nu au oferit, până la această oră, detalii oficiale privind cauza penei de curent.