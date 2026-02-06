Educație prin Șah în Comuna Lipănești, unde sportul minții și inteligența artificială se întâlnesc: Robotul de Șah, o nouă provocare pentru elevi

Sportul minții vine cu o nouă provocare în rândul elevilor – Robotul de Șah cu inteligență artificială. Când vorbim despre șah, vorbim despre adevărata gimnastică a minții, un sport care dezvoltă gândirea logică și strategică, capacitatea de concentrare și memorare, spiritul de competiție, dar și spiritul de fair-play. (Galerie foto la finalul textului)

Astăzi, Robotul de Șah a mers să destăinuie din tainele gândirii unui jucător de șah elevilor de la Școala Zamfira din comuna Lipănești. Elevii, atât din ciclul primar, cât și din ciclul gimnazial, au avut ocazia să joace șah cu robotul și s-au bucurat să descopere că acesta poate muta piesele singur, știind exact unde și cum să le așeze.

Inteligența artificială a robotului a atras ca un magnet atenția copiilor, stârnind curiozitate și entuziasm.

Fascinați de experiență au fost și organizatorii lecției deschise, domnul primar Robert Nica și doamna director Florica Melnic, oameni care se implică activ în dezvoltarea tinerilor din comunitate și care susțin promovarea programelor educaționale inovatoare.

Această lecție deschisă a fost realizată datorită parteneriatului existent încă din anul 2015 între Primăria Comunei Lipănești și Asociația Județeană de Șah Prahova, prin intermediul căruia elevii din comuna Lipănești beneficiază de cursuri gratuite de șah, organizate la Căminul Cultural Lipănești.

Cu astfel de lecții deschise și concursuri organizate de Asociația Județeană de Șah Prahova împreună cu Pleiada de Șah și în colaborare cu Supermarket La Cocoș și Observatorul Prahovean își propun să aducă șahul cât mai aproape de elevii din județul Prahova – ne-a declarat Constantin Țurlea Președintele Asociației Județene De Șah Prahova.

Galerie foto