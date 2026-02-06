Moment rar pe scena Filarmonicii Ploiești: Ionuț Podgoreanu a fost dirijor și solist în același concert

Sala Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești a fost plină la debutul evenimentelor lunii februarie, unde publicul a asistat la un concert special, construit în jurul unei apariții rare: Ionuț Podgoreanu, în dublă ipostază de solist și dirijor, într-un adevărat „2 în 1” muzical. Absolvent al Liceului de Artă din Ploiești, maestrul Podgoreanu este dirijor principal al Academiei Orchestrale Simfonics (Barcelona), a colaborat cu orchestre din întreaga lume și a obținut premii la numeroase concursuri internaționale. VIDEO la finalul articolului,

Maestrul a revenit pe scena Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești conducând Orchestra Simfonică și, în același timp, asumându-și rolul solistic, o provocare artistică pe care a gestionat-o cu naturalețe și siguranță.

Potrivit unui comunicat al filarmonicii ploieștene, momentul central al serii a fost Concertul în Mi bemol major pentru corn și orchestră de Antonio Rosetti, în care Ionuț Podgoreanu a fost simultan în fața orchestrei și în centrul discursului muzical.

”A fost o veritabilă demonstrație de virtuozitate și siguranță interpretativă, în care timbrul nobil al cornului s-a împletit armonios cu dialogul orchestrei. Claritatea frazării, sunetul impecabil și expresivitatea de care a dat dovadă au conturat un discurs sonor precis și coerent, atent nuanțat. Așa cum ne-a obișnuit deja, maestrul Podgoreanu a cucerit inimile publicului prin versatilitatea sa și prin naturalețea cu care a îmbinat rolul solistic cu cel dirijoral” au transmis reprezentanții instituției de cultură.

Concertul s-a încheiat cu aplauze îndelungi, publicul răsplătind nu doar programul ales, ci și performanța complexă a unui muzician care a reușit, într-o singură seară, să fie dirijor și solist, fără compromis artistic.

Cine este Ionuț Podgoreanu

Ionut Podgoreanu este un muzician de excepție, născut în Plopeni, cu o prezență constantă și apreciată în viața culturală internațională.

Absolvent al Liceului de Artă din Ploiești (la clasa profesorului de corn Liviu Săvuță), al Universității Naționale de Muzică din București (sub îndrumarea profesorului Nicolae Lipoczi) și al Universității Mozarteum din Salzburg (alături de maestrul Hansjörg Angerer), Ionut Podgoreanu a avut un parcurs artistic strălucitor, încununat de premii importante, colaborări cu muzicieni și ansambluri de prestigiu și apariții pe unele dintre cele mai renumite scene ale lumii.

Membru al Romanian Chamber Orchestra, fondator al ansamblului Mioritique și dirijor principal al Academiei Orchestrale Simfonics (Barcelona), Ionut Podgoreanu a ocupat, în perioada 2002–2005, poziția de prim cornist al Orchestrei de Tineret Gustav Mahler, timp în care a cântat sub bagheta unor mari dirijori precum Pierre Boulez, Claudio Abbado și Iván Fischer. Au urmat postul de Solo Horn la Münchener Kammerorchester și la Haydn Orchestra (Bolzano), iar din 2006 a devenit prim cornist al Orchestrei Simfonice a Gran Teatre del Liceu (Barcelona).

A colaborat cu orchestre din întreaga lume, printre care Filarmonica din Berlin, Teatro alla Scala, Filarmonica din München, Orchestra Națională a Franței, Mahler Chamber Orchestra, Philharmonia Orchestra din Londra, Malaysian Philharmonic Orchestra, Filarmonica din Bergen, Orchestra MusicAeterna și KBS Symphony Orchestra din Seul, sub conducerea unor dirijori de prestigiu precum Gustavo Dudamel, Daniel Harding, Teodor Currentzis, Simone Young, Cristian Măcelaru, Fabio Luisi, Myung-Whun Chung și mulți alții.

Muzician complex, Ionut Podgoreanu se remarcă și ca dirijor, iar din 2014 și-a asumat și latura pedagogică, ocupând postul de profesor de corn la Conservatorul Superior de Muzică Liceu din Barcelona.

De-a lungul carierei sale, a obținut premii la concursuri internaționale din România, Germania, Austria și Italia și a concertat în Austria, Germania, Spania, Anglia, România, Japonia, Singapore, China și SUA.

VIDEO