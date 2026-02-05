- Publicitate -
Ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte în Prahova

Autor: Roxana Tănase
ninsori zona munte ANM
La munte, la peste 1.500 de metri altitudine, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o nouă atenționare de vreme rea pentru județul Prahova. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, vor predomina ninsorile.

Prahova se află, joi, sub o nouă atenționare de cod galben de ploi însemnate, iar la munte vor predomina ninsorile.

Meteorologii au anunțat că avertizarea este valabilă până vineri, 6 februarie, ora 10:00.

Conform ANM, în Prahova se vor înregistra precipitații care vor acumula 25–35 l/mp și, izolat, peste 40–50 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă, în medie de 15–30 cm.

La munte, vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale de 90–100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 100 de metri.

harta anm
Foto sursă hartă: ANM

