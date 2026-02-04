Cum e apa potabilă din Aeroportul Otopeni

De luni, 2 februarie 2026, apa care curge la chiuvete în Aeroportul Otopeni este potabilă. Miercuri, 4 februarie, încă nu sunt instalate cișmele cu apă potabilă. La toalete însă au fost schimbate afișele și se menționează clar că apa este potabilă.

Oamenii au fost informați, pentru că sunt mulți cei care își umplu sticlele cu apă de la toalete. Inclusiv personalul de serviciu al aeroportului folosește apa potabilă de aici.

La prima încercare de consum al apei de la chiuvetă, aceasta este surprinzătoare. Nu are miros deloc și nici gustul de clor al apei din Ploiești.

Angajații aeroportului spun că la începutul verii, cel târziu, vor apărea și cișmele, astfel încât nu va mai fi nevoie să se umple sticle la toalete.

Singurul aspect de care trebuie să țină cont cei care își umplu sticlele cu apă acum este modificarea butonului de reglare a temperaturii apei la chiuvete. Doar apa rece este potabilă!

În concluzie, apa potabilă de pe Otopeni, chiar este potabilă. Din acest motiv nu va mai dura mult până când apa îmbuteliată, la 10 lei 500 ml, va dispărea din automatele amplasate în incinta Aeroportului Otopeni.