Competiție de robotică la Ploiești: zeci de echipe de elevi concurează la Sala Olimpia

Ploieștiul va găzdui, în perioada 7–8 februarie 2026, Etapa Regională Sud-Est a Campionatului FIRST Tech Challenge, una dintre cele mai importante competiții de robotică educațională din România. Evenimentul se va desfășura la Sala Sporturilor „Olimpia”.

Competiția va reuni aproximativ 30 de echipe de elevi de liceu și peste 600 de participanți – elevi, mentori, voluntari și parteneri – din întreaga regiune. Tinerii vor concura cu roboți construiți și programați chiar de ei, în cadrul unor meciuri oficiale desfășurate pe parcursul ambelor zile.

FIRST Tech Challenge promovează educația STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), inovația, lucrul în echipă și dezvoltarea competențelor tehnice, de leadership și antreprenoriat. În România, programul este implementat de Nație prin Educație.

Organizatorii precizează că accesul publicului este liber, iar ploieștenii sunt invitați să urmărească îndeaproape competiția și să descopere soluțiile tehnice dezvoltate de liceeni, într-un eveniment care aduce împreună mediul educațional, comunitatea locală și mediul de afaceri.

Etapa regională de la Ploiești este una dintre competițiile decisive pentru calificarea la fazele superioare ale Campionatului FIRST Tech Challenge România.

