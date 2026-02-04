Criza apei din Boldești Scăeni s-ar putea încheia în această seară UPDATE

Criza apei din Boldești Scăeni s-ar putea încheia în această seară, la mai bine de 24 de ore de la declanșarea avariei.

- Publicitate -

UPDATE Primarul orașului Boldești Scăeni, Florin Dincă, a declarat pentru Observatorul Prahovean că avaria a fost remediată mai devreme decât era estimarea inițială, adică în jurul orei 12:30.

Știrea inițială

- Publicitate -

Marți, 3 februarie, aproximativ 17.000 de locuitori din orașul Boldești Scăeni și comuna Lipănești au rămas fără apă potabilă din cauza unei avarii majore.

Magistrala de apă din zona Boldești Scăeni s-a fisurat, apa s-a infiltrat în rețeaua de canalizare și a inundat mai multe curți.

Observatorul Prahovean a publicat în premieră informația aici: Avarie majoră la o magistrală de apă în Prahova. Sunt afectați 17.000 de locuitori

- Publicitate -

Dacă la Lipănești furnizarea apei a fost reluată aseară, la Boldești Scăeni avaria ar putea fi remediată astăzi.

Primarul orașului Boldești Scăeni a declarat pentru Observatorul Prahovean că o echipă de muncitori ai operatorului de apă Jovila lucrează la remedierea avariei.

„Sperăm ca până diseară să se rezolve problema. Am solicitat sprijin de la ISU Prahova, care ne-a pus la dispoziție două cisterne cu apă, ce vor fi folosite pentru necesități menajere”, a declarat Florin Dincă, primarul orașului Boldești Scăeni. Vom reveni cu informații.