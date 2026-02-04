- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

România trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie

Marius Nica
Autor: Marius Nica
Ceas ora de vara
Foto cu caracter ilustrativ

România va trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă, 28 martie spre duminică, 29 martie 2026. Atunci, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 va deveni ora 04:00.

- Publicitate -

Odată cu această schimbare, nopțile vor deveni mai scurte, iar zilele mai lungi, apusul urmând să aibă loc mai târziu.

Trecerea la ora de vară este o ajustare sezonieră a timpului oficial și va rămâne în vigoare până în toamna acestui an, când se va reveni la ora standard (de iarnă).

- Publicitate -

Reamintim că, în 2019, Parlamentul European a votat o propunere de directivă prin care statele membre UE urmau să elimine schimbarea orei. Fiecare stat putea alege dacă păstrează permanent ora de vară sau pe cea standard, de iarnă.

Până acum România și majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene nu au luat o decizie.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Noi informații despre angajații Electrica electrocutați în Prahova, la Strejnicu

Marius Nica Marius Nica -
Doi angajați Electrica s-au electrocutat marți, 3 februarie, în...

De ce nu pot fi amendați unii călători fără bilet în Ploiești

Marius Nica Marius Nica -
Călătorii surprinși fără bilet pe mijloacele de transport în...

Decizie scandaloasă a instanței în Ploiești. Tânără amenințată cu toporul, agresorul recidivist lăsat liber. Mărturia victimei

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Într-un județ aflat în topul național al femicidul și...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -