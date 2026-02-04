România trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie

România va trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă, 28 martie spre duminică, 29 martie 2026. Atunci, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 va deveni ora 04:00.

Odată cu această schimbare, nopțile vor deveni mai scurte, iar zilele mai lungi, apusul urmând să aibă loc mai târziu.

Trecerea la ora de vară este o ajustare sezonieră a timpului oficial și va rămâne în vigoare până în toamna acestui an, când se va reveni la ora standard (de iarnă).

Reamintim că, în 2019, Parlamentul European a votat o propunere de directivă prin care statele membre UE urmau să elimine schimbarea orei. Fiecare stat putea alege dacă păstrează permanent ora de vară sau pe cea standard, de iarnă.

Până acum România și majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene nu au luat o decizie.