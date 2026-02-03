Un nou val de ger în Prahova. Când se încălzește vremea la Ploiești

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, noi atenționări de vreme deosebit de rece și intensificări ale vântului. La munte, în Prahova, ninsoarea va fi viscolită.

Potrivit ANM, pe parcursul zilei de marți, 3 februarie, vremea se va menține deosebit de rece local în regiunile sudice și estice. Temperaturile maxime se vor încadra între -8 și 0 grade Celsius, iar cele minime, în general, între -9 și -3 grade Celsius.

„Din seara zilei de marți, vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, iar de miercuri dimineață (4 februarie) și în cele estice, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze în general de 40–50 km/h.

La altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor depăși 70–80 km/h, viscolind temporar ninsoarea”, a anunțat ANM.

Cod galben de ger în Prahova

Meteorologii au emis și o atenționare de cod galben de ger, valabilă în Prahova în intervalul 3 februarie, ora 10:00 – 3 februarie, ora 20:00.

În această perioadă, temperaturile vor fi deosebit de scăzute, cu valori medii cu 7–9 grade mai mici decât cele normale pentru această dată. Maximele se vor încadra, în general, între -8 și -4 grade Celsius.

Când se încălzește vremea la Ploiești

Vremea se menține rece și la Ploiești. Marți, temperatura maximă va fi de -3 grade Celsius, iar minima va coborî până la -9 grade Celsius.

Temperaturi mai ridicate sunt anunțate în weekend, când maximele ar putea ajunge la 11 grade Celsius.