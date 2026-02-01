Cursuri și activități pentru persoanele cu dizabilități, organizate la Ploiești

Începând de anul acesta, Primăria Ploiești, în colaborare cu Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale”, organizează cursuri și activități special concepute pentru persoane cu dizabilități. Acestea se vor desfășura într-un cadru sigur, prietenos și accesibil tuturor.
Scopul acestui program este acela de a stimula creativitatea, expresia artistică, dezvoltarea personală și starea de bine. Programul oferă participanților oportunitatea de a se implica în activități adaptate nevoilor lor, alături de specialiști și într-o atmosferă deschisă și încurajatoare.
Ce activități vor fi desfășurate în cadrul programului
- Ateliere handmade – dezvoltarea îndemânării și a creativității;
- Canto – exprimare vocală și emoțională;
- Terapie prin muzică senzorială și percuție – relaxare, stimulare senzorială, echilibru emoțional, ritm, coordonare și expresivitate;
- Activități sportive – mișcare, energie și menținerea unei stări fizice active.
Înscrierile se fac la secretariatul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale”, la numărul de telefon 0244 578 148, în limita locurilor disponibile.
Locația de desfășurare a activităților va fi comunicată în momentul înscrierii.
„Activitățile se desfășoară într-un mediu incluziv, care promovează respectul, încrederea și participarea activă, oferind fiecărui participant șansa de a se exprima și de a se dezvolta în propriul ritm.
Vă așteptăm cu drag să faceți parte dintr-un program dedicat incluziunii, creativității și bucuriei de a fi împreună!”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.