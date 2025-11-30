La Câmpina, iluminatul festiv s-a aprins într-o liniște mormântală

În această seară, la Câmpina, s-a aprins iluminatul public de sărbători într-o liniște mormântală, din cauza crizei apei.

Momentul nu a mai fost un prilej de sărbătoare, ca în anii trecuți, din cauza crizei apei. De vineri, locuitorii Municipiului nu mai au apă la robinet pentru că rezervele din lacul de acumulare Paltinu nu pot fi tratate ca să devină apă potabilă.

Astfel, câmpinenii care au ajuns sâmbătă seara în centru au privit luminițele așteptând la coadă la apă.

Reamintim că 12 localități din Prahova au rămas fără apă de trei zile, iar autoritățile nu au găsit, încă o soluție rapidă.

În cel mai optimist scenariu, furnizarea apei ar putea fi reluată abia miercuri, 3 decembrie, dacă nu mai plouă.

