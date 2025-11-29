Spitalele din Florești, fără apă la robinet

În comuna Florești sunt două spitale, mai exact Centrul de Reabilitare Neuropsihiatrică și Spitalul de Pneumoftiziologie. Încă de aseară, de când au fost înștiințați că se oprește apa, acestea au reușit să-și facă rezerve. Dar, dacă situația se prelungește, acestea vor fi insuficiente.

- Publicitate -

Pe lângă acestea, nici locuitorii comunei nu au apă și acum au rămas și fără rezerve.

„Este groaznic. Să ne anunțe în ultimul moment că se oprește apa… De obicei ne anunțau înainte cu o zi, două… Oamenii nu au apucat să-și facă rezerve, au rămas pur și simplu fără apă potabilă.

- Publicitate -

Aseară, la orele 19:00, am primit o adresă neoficială, cum că se oprește apa potabilă pentru 24 de ore. Am vorbit cu directorul de la Hidro Prahova, care mi-a confirmat situația și atunci ne-am mobilizat.

Noi avem sate în care avem bazine de rezervă, acolo nu erau probleme. Dar, la Cap Roșu, nu avem bazin. Așa că, cu ajutorul celor de la Hidro, am dus acolo patru cuburi de 1000 de litri cu apă potabilă”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Simona David, primărița comunei Florești.

Dacă aseară localitățile Călinești și Novăcești aveau rezervă de apă, între timp s-a terminat și aceasta. „Astăzi am dus încă trei cuburi de 1000 de litri de apă potabilă, pentru Călinești și Novăcești, pentru că și ei au terminat rezerva de apă”, a precizat Simona David.

- Publicitate -

La spitalele din Florești nu curge apă la robinet

În comuna Florești sunt două spitale, mai exact Centrul de Reabilitare Neuropsihiatrică și Spitalul de Pneumoftiziologie. Încă de aseară, de când au fost înștiințați că se oprește apa, acestea au reușit să-și facă rezerve. Dar, dacă situația se prelungește, acestea vor fi insuficiente.

„Noi, la Florești, avem spitale, Centrul de Reabilitare Neuropsihiatrică și Spitalul de Pneumoftiziologie, care au rămas fără apă potabilă. După ce am fost înștiințați că se oprește apa, am anunțat spitalele să-și facă rezerve de apă. Aceastea și-au făcut, iar primăria, de dimineață, le-a dus apă plată, pentru ca apa din rezerve să o folosească pentru toaletă și ce mai au nevoie”, a declarat edilul de la Florești.

Astfel, beneficiarii Centrului de Reabilitare și pacienții Spitalului de Pneumoftiziologie au apă potabilă pentru nevoile lor.

- Publicitate -

„Am rămas în legătură cu reprezentanții centrelor să îmi spună când rămân fără apă plată. Când se termină, vom merge să mai ducem”, a mai precizat primărița din Florești.

„Nu este corect cum au procedat. Era normal să anunțe măcar cu o zi înainte pentru ca oamenii să-și poată face rezerve de apă. Eu am spitale în comună care, acum, unde nu curge apă potabilă la robinet!”, a concluzionat edilul.