Roata panoramică a ajuns la Ploiești

Una dintre atracțiile târgului de Crăciun din Ploiești va fi, ca și anul trecut, o roată panoramică.
Componentele acestei atracții de sărbători au ajuns deja în zona centrală, urmând ca zilele viitoare să fie efectuat montajul.
Anul trecut, roata panoramică din centrul Ploieștiului a avut o înălțime de 33 de metri și un iluminat spectaculos.
Reamintim că Târgul de Crăciun se va deschide pe 28 noiembrie, odată cu aprinderea iluminatului festiv.
Sărbătorile de iarnă vor lua sfârșit, oficial, pe 8 ianuarie 2026.