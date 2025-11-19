Roata panoramică a ajuns la Ploiești

Una dintre atracțiile târgului de Crăciun din Ploiești va fi, ca și anul trecut, o roată panoramică.

- Publicitate -

Componentele acestei atracții de sărbători au ajuns deja în zona centrală, urmând ca zilele viitoare să fie efectuat montajul.

Anul trecut, roata panoramică din centrul Ploieștiului a avut o înălțime de 33 de metri și un iluminat spectaculos.

- Publicitate -

Reamintim că Târgul de Crăciun se va deschide pe 28 noiembrie, odată cu aprinderea iluminatului festiv.

Sărbătorile de iarnă vor lua sfârșit, oficial, pe 8 ianuarie 2026.