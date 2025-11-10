Recomandare de toaletă la Gara de Sud Ploiești: „În boscheți”

Toaleta de la Gara de Sud din Ploiești, și condițiile de acolo, au mai fost subiectul articolelor în Observatorul Prahovean. De la programul scurt, care nu este deloc cel care poate asigura nevoile călătorilor, la faptul că este „cu taxă”, ceea ce nemulțumește pe mulți, subiectele au fost intens dezbătute. Fără succes, bineînțeles.

- Publicitate -

Am scris și, cu toate acestea, nu s-a întâmplat nimic. Au fost călători nemulțumiți care chiar au reclamat la CFR situația, și degeaba. Programul a rămas, taxa a rămas.

Ba mai mult decât atât, potrivit spuselor cititorilor, mai nou nici în timpul programului nu mai poate fi folosită. Duminică, 9 noiembrie 2025 la ora 15:00, fiind nevoit să meargă la toaletă, un cetățean s-a trezit că toaleta este încuiată. Programul afișat: „6-18”, taxa afișată: „1,5 RON”.

- Publicitate -

De bună credință, acesta a mers la casele de bilete ale CFR pentru a solicita accesul la toaletă. „Când am cerut să mă duc la toaletă mi-a zis un „nu” chiar și atunci când am zis că plătesc”, a povestit cititorul.

Urmând întrebarea firească: „Și unde ar trebui să mă duc la toaletă?”, răspunsul a fost incredibil pentru un oraș european, municipiu reședință de județ: „În boscheți!”.

Acest răspuns a fost primit duminică, la ora 15:00, de la casele de bilete ale CFR-ului de la Gara de Sud.

- Publicitate -

Și, în aceste condiții, avem pretenția de un oraș civilizat? Vrem să se facă ceva, să fim priviți ca cetățeni ai unui oraș european? În condițiile în care angajații CFR, cu toaletă în cadrul gării, trimit călătorii „în boscheți”?!?!?

Deși nu este prima dată, solicităm pe această cale CFR Călători, un punct de vedere cu privire la situația toaletei din incinta Gării de Sud Ploiești.