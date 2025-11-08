Ajutorul de deces în 2025. Cât plătește Casa de Asigurări

Ajutorul de deces s-a majorat în 2025, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.10/2025 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2025. Ajutorul de deces este acordat prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și reprezintă o indemnizație unică destinată acoperirii unei părți din cheltuielile funerare.

Acesta poate fi solicitat atât în cazul decesului unui asigurat sau pensionar, cât și pentru un membru de familie neasigurat. În anul 2025, valoarea ajutorului de înmormântare poate ajunge până la 8.620 de lei.

Astfel, în caz de deces, sumele acordate de CNPP sunt:

8.620 lei (în cazul decesului pensionarului sau asiguratului);

4.310 lei (în cazul decesului unui membru de familie neasigurat).

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare

Ajutorul de deces poate fi solicitat în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data emiterii certificatului de deces.

După efectuarea plății ajutorului de deces, la sediul casei teritoriale de pensii, plătitorul are obligația de a înscrie pe versoul certificatului de deces original, în baza căruia se solicită ajutorul de deces, mențiunea „Achitat”, data, semnătura și ștampila.

În cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului – ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz: