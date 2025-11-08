Detinuții merg la teatru, părinții plătesc hrana copiilor la grădiniță

Deținuții din mai multe penitenciare din țară au participat, pe scena Teatrului Notarra din București, la Festivalul Multiart pentru Deținuți „Dana Cenușă – Descătușare prin cultură”. În acest timp, la programul prelungit, părinții plătesc norma de hrană a copiilor lor.

„În perioada 04.11.2025 – 05.11.2025 pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti s-a desfășurat Festivalul Multiart pentru Deținuți „Dana Cenușă – Descătușare prin cultură”, eveniment ce a ajuns la cea de-a XIV-a ediție şi a reunit artişti şi trupe de actori deţinuţi din șapte unităţi penitenciare.

Festivalul a deschis porțile spectatorilor invitați, printr-un vernisaj – expoziție de obiecte realizate cu creativitate de persoanele private de libertate – o mărturie a potențialului de frumos care există în fiecare om”, au transmis reprezentanții Penitenciarului Ploiești.

Deținuții au parte, din ce în ce mai des, de diverse activități menite să îi ajute la reintegrarea în societate după ispășirea perioadei de detenție. Așa este normal, așa este firesc. Dar, când activitățile la care aceștia participă, din banii de la bugetul statului, sunt săptămânale, nu mai este atât de firesc.

Câți copii, câți elevi merg la teatru sau la muzeu pe banii statului, de exemplu? Și astfel de situații nu sunt excepții.

Spre comparație, evenimentele la care participă elevii sunt, de obicei, contra-cost. Fie că este vorba de transportul acestora, de plata unei taxe de participare sau, pur și simplu, de realizarea costumelor care, de obicei, se fac pe banii părinților.

Era un banc pe vremuri: „Mama unui pușcăriaș vorbește la telefon cu fiul ei. -„Ce faci, mamă, ești bine?”; „Da, mamă, sunt bine! Mănânc, dorm, am căldură…!”; „Bravo, dragule! Să fii cuminte pe-acolo, să nu te dea ăia afară!”. Cam așa este situația și în ziua de astăzi…

Copiii de grădiniță își plătesc singuri alocația de hrană

Reamintim faptul că, în timp ce deținuții se bucură de hrană de la bugetul de stat, copiii din grădinițele de stat cu program prelungit își plătesc singuri alocația de hrană. De fapt, nu ei, părinții.

Mai mult decât atât, copiilor nu li se eliberează fișa pentru înscrierea la școală dacă au restanțe la achitarea alocației de hrană.

Dacă la grădiniță se face vreo serbare, părinții plătesc tot: costume, decoruri, ba chiar și cadourile oferite copiilor. Și asta în timp ce, cu bani de la buget, deținuții merg la festivaluri dedicate și la alte activități recreative gândite cu scopul reintegrării lor în societate după efectuarea perioadei de detenție.

Nu știu dacă e de râs sau de plâns dar, din păcate, situația chiar așa stă. Poate este benefic pentru deținuți la reîntoarcerea lor în societate, dar, față copiii de grădiniță, sigur nu este corect.