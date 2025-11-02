Carduri educaționale pentru copii, în completarea alocației de stat

Potrivit unei propuneri legislative înregistrate la Senat, copiii care au între 2 și 18 ani ar putea primi carduri educaționale in valoare de 500 de lei pe lună. Banii ar putea fi folosiți pentru tot ceea ce înseamnă cheltuieli pentru educație, de la rechizite și manuale, până la uniforme școlare și alimente.

- Publicitate -

Potrivit portalinvatamant.ro, propunerea legislativă modifică și compeltează Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, prin alocarea sumei de 500 lei lunar pentru fiecare beneficiar al alocației de stat pentru copiii cu vârsta cuprinsa între 2 și 18 ani, sub forma unui card educațional. Cheltuiala lunară s-ar ridica la aproximativ 1,75 miliarde de lei.

Pentru că sistemul actual de alocații a creat inechități între categoriile de vârstă, inițiatorii precizează faptul că reglementarea în vigoare privind alocațiile de stat pentru copii a generat o situație incorectă, dat fiind faptul că valoarea alocației pentru copii scade semnificativ după împlinirea vârstei de 2 ani, de la 719 lei la doar 292 lei, asta deși nevoile cu școala ale unui copil cresc odată cu vârsta.

- Publicitate -

„Introduce un instrument nou în sistemul românesc de protecție socială, cardul social educațional, conceput special pentru a asigura accesul direct și transparent al copiilor la resurse educaționale esențiale.

Acest card, alimentat lunar cu suma de 500 lei, reprezintă un mecanism modern de susținere educațională, care combină beneficiul social direct cu transparența în utilizarea fondurilor publice.

Măsura propusă stabilește criterii clare și verificabile pentru utilizarea cardului social educațional, limitând achizițiile la categorii de produse strict necesare procesului educațional precum manuale școlare, rechizite, materiale didactice, uniforme școlare și produse alimentare.

- Publicitate -

Această abordare direcționată asigură că sprijinul acordat de stat ajunge efectiv la destinația prevazută și contribuie direct la îmbunătățirea condițiilor de educatțe ale copiilor”, precizează inițiatorii proiectului de lege.