Ce sancțiuni riști dacă arzi frunze, crengi sau iarbă uscată

A venit toamna și, mai ales cei care locuiesc la curte, se confruntă cu maldăre de resturi vegetale. Din păcate, mulți aleg să le ardă pentru a scăpa de ele. Însă, potrivit reprezentanților Gărzii de Mediu, arderea deșeurilor vegetale reprezintă infracțiune. Amenzile se pot ridica până la 70.000 de lei.

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, arderea resturilor vegetale și a deșeurilor menajere este strict interzisă, iar amenzile pot ajunge până la 70.000 de lei.

Astfel, arderea frunzelor, crengilor și a altor resturi vegetale nu este doar o sursă de poluare, ci și o infracțiune. Fumul rezultat din arderea deșeurilor biodegradabile (frunze, crengi, iarbă uscată) eliberează particule toxice care afectează aerul, sănătatea oamenilor și a animalelor, contribuind la creșterea poluării la nivel local.

Din acest motiv, arderea acestor deșeuri este sanționată grav, cu amenzi între 30.000 și 70.000 de lei.

Garda de Mediu reamintește că potrivit OUG nr. 92/2021, încălcarea dispozițiilor privind arderea deșeurilor se sancționează cu:

– amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei pentru persoane fizice și

– amendă de la 50.000 lei la 70.000 lei pentru persoane juridice, în cazul nerespectării art. 11 și art. 20 alin. (3)–(6) din actul normativ.

Dacă un cetățean este somat de comisarii Gărzii de Mediu să se legitimeze și refuză, refuzul lui constituie contravenție, conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, și se sancționează corespunzător. „Persoanele care refuză legitimarea vor fi identificate cu sprijinul autorităților locale sau al poliției, urmând a fi sancționate conform legii”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu.

În loc de ardere, deșeurile vegetale pot fi transformate în îngrășământ

Dacă prin ardere deșeurile vegetale sunt sursă de poluare, prin compostare acestea pot fi transformate în îngrășământ pentru sol.

Autoritățile îi încurajează pe cetățeni să adopte soluții prietenoase cu mediul, contribuind la un aer mai curat și la protejarea sănătății comunității. Transformarea deșeurilor vegetale în compost este una dintre aceste soluții.

Arderea frunzelor sau a altor resturi vegetale poate părea o soluție rapidă, dar este o practică ilegală, periculoasă și costisitoare. Garda de Mediu reamintește că respectarea legislației de mediu nu este doar o obligație legală, ci și un act de responsabilitate civică, esențial pentru protejarea naturii și a sănătății publice.