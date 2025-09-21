- Publicitate -

Locuri de parcare din Ploiești, chiar și cu taxă, blocate de rable

În timp ce șoferii din Ploiești se confruntă cu o criză de locuri de parcare, numeroase spații sunt ocupate de mașini scoase din uz.

Este și cazul unui loc din parcarea administrată de primărie, prin SGU,  chiar în centrul Ploieștiului. Mai exact în parcarea publică, cu taxă, din fața Hotelului Prahova. Un cititor ne-a trimis imaginea de mai sus cu următorul mesaj:

”Această mașină fără numere blochează de peste 10 luni un loc de parcare din fața hotelului Prahova. Deși s-au făcut sesizări, nu s-a luat nicio măsură! Ce trebuie făcut!? Cine suportă paguba pentru nefolosirea acestui loc cu taxă?”

Potrivit unui regulament adoptat anul accesta de consilierii locali, SGU poate percepe 100 de lei pentru expertizarea autovehiculor abandonate pe domeniul public și 13 lei pe zi pentru depozitarea acestora în parcul auto.

În cazul în care proprietarii nu vor solicita recuperarea mașinilor abandonate și ridicate acestea vor fi valorificate, în urma dezmembrării.

Principala condiție în baza căreia o mașină poate fi considerată „abandonată” și ridicată este valabilitatea inspecției tehnice periodice.

