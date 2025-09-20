Spectacole și concerte, în aer liber, la Ploiești

În acest weeekend, la Ploiești, are loc o nouă ediție a Festivalului Interetnic „Alfabetul Conviețuirii”. Pe Bulevardul Castanilor vor fi organizate o serie de spectacole. Intrarea este liberă.
Festivalul este inițiat și organizat de Uniunea Elenă din România, cu sprijinul Primăriei Municipiului Ploiești, Consiliului Județean Prahova și al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, sub înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale.
Programul festivalului de sâmbătă, 20 septembrie 2025
13.00 – 13.20 – Ansamblul „ITHAKI” – Comunitatea Elenă Cluj-Napoca
13.20 – 13.35 – Ansamblul „NOVAIA ZARIA” – Comunitatea Rușilor Lipoveni din România
13.35 – 13.55 – Corul „MAIANDROS” – Comunitatea Elenă Roman
13.55 – 14.07 – Ansamblul de dans popular „BRADUL VERDE”- ,,Zöld Fenyo” – Uniunea Democrată Maghiară din România
14.07 – 14.22 – Ansamblul „PRIETENII LUI ZORBA” – Comunitatea Elenă Drobeta – Turnu Severin
14.22 – 14.42 – Ansamblul muntenilor polonezi „SOLONCZANKA” din Solonețu Nou – Uniunea Polonezilor din Romania
14.42 – 15.02 – Ansamblul „OLYMPOS JR.” – Comunitatea Elenă Galați
15.02 – 15.18. – Corul „DYONISSOS” – Comunitatea Elenă Brașov
15.18 – 15.35 – Ansamblul „FILIA” – Comunitatea Elenă Pitești
15.35 – 15.47 – Ansamblul folcloric „KARAŠEVSKA ZORA” – Uniunea Croaților din România
15.47 – 16.04 – Ansamblul „HRISI ELEFTHERIA” – Comunitatea Elenă Tulcea
16.04 – 16.24 – Ansamblul „CERVONA RUJA” – Uniunea Culturală a Rutenilor din România
16.24 – 16.42 – Ansamblul „HESPERIS” – Comunitatea Elenă Bârlad
16.42 – 16.57 – Denisa Mleziva – Uniunea Cehilor din România
16.57 – 17.17 – Ansamblul „NIKI” – Comunitatea Elenă Piatra Neamț
17.17 – 17. 34 – IOANA SANDU
17.34 – 17. 54 – Ansamblul „HARA” – Comunitatea Elenă Prahova
17.54 – 18.14 – Asociația Folclorică „Brâu Muntenesc”
18.14 – 18.34 – Ansamblul „ELPIS” – Comunitatea Elenă Constanța
18.34 – 18. 49 – Corul „Celesta” al Colegiului Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina
18.49 – 19.09 – Ansamblul „EFTHIMOS” – Comunitatea Elenă Brașov
19.09 – 19.29 – Ansamblul „ARTEMIS” – Comunitatea Elenă Sulina
19.29 – 19.49 – Ansamblul „SONȚE” – Asociația Macedonenilor din România
19.49 – 20.09 – Ansamblul „ORPHEAS” – Comunitatea Elenă Iași
20.09 – 20.21 – Ansamblul „STARA MOLDAVA” din Moldova Veche – Uniunea Sârbilor din România
20.21 – 20.31 – ANTONIA COJOCARU – Comunitatea Elenă București
20.31 – 20. 51 – Ansamblul „ASTERIA” – Comunitatea Elenă București
21.00 – 22.00 – ALEXIA TALAVUTIS
Duminică, 21 septembrie 2025
13.00 – 13.10 – Ansamblul „ARETI” – Comunitatea Elenă Roman
13.10 – 13.30 – Ansamblul „AGORIA” – Comunitatea Elenă Onești
13.30 – 13.46 – Trupa de dansuri săsești Sebeș/Sächsische Volkstanzgruppe Mühlbach – FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR
13.46 – 14.01 – Ansamblul „IRINI” – Comunitatea Elenă Craiova
14.01 – 14.12 – Ansamblul „CUNUNA NUCETULUI”
14.12 – 14.29 – Ansamblul „ELEFTHERIA” – Comunitatea Elenă Calafat
14.29 – 14.49 – Ansamblul „PARNASSOS” – Comunitatea Elenă Brăila
14.49 – 14.57 – Grupul Vocal „Elada” – Comunitatea Elenă Pitești
14.57 – 15.17 – Asociația Folclorică „Brâu Muntenesc”
15.17 – 15.32 – Ansamblul „HORO” (Asociația Balgarska Radost din Băleni Sârbi) – Uniunea Bulgară din Banat
15.32 – 15.40 – Ansamblul Folcloric „Mugurașii de la chindie”
15.40 – 15.55 – Ansamblul „QARASU” – Uniunea Democrată a Tătarilor Turco – Musulmani din Romania
15.55 – 16.12 – Ansamblul „FLOARE DE CIREȘ” din Bănești
16.12 – 16.22 – Ansamblul „PAREA” – Comunitatea Elenă Târgoviște
16.22 – 16.27 – Ansamblul „Florile Chindiei”
16.27 – 16.45 – Ansamblul „MUGURI DE BREAZA” – Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza
16.45 – 17. 05 – Ansamblul „ILIOS” – Comunitatea Elenă Târgoviște
17.05 – 17.25 – Ansamblul „PERINIȚA” – Centrul Județean de Cultură Prahova
17.25 – 17.45 – Ansamblul „KYMATA” – Comunitatea Elenă Prahova
17.45 – 18.00 – Ansamblul „PRAHOVA” – Casa de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești
18.00 – 18.31 – Ansamblul „ACADEMIC STAR” – Casa de Cultură a Studenților din Ploiești
19.00 – 20.20 – Bucharest Klezmer Band și Maia Morgenstern + Formația „HAVERIM” – Federația Comunităților Evreiești din România.