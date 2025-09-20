Spectacole și concerte, în aer liber, la Ploiești

În acest weeekend, la Ploiești, are loc o nouă ediție a Festivalului Interetnic „Alfabetul Conviețuirii”. Pe Bulevardul Castanilor vor fi organizate o serie de spectacole. Intrarea este liberă.

Festivalul este inițiat și organizat de Uniunea Elenă din România, cu sprijinul Primăriei Municipiului Ploiești, Consiliului Județean Prahova și al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, sub înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale.

Programul festivalului de sâmbătă, 20 septembrie 2025

13.00 – 13.20 – Ansamblul „ITHAKI” – Comunitatea Elenă Cluj-Napoca

13.20 – 13.35 – Ansamblul „NOVAIA ZARIA” – Comunitatea Rușilor Lipoveni din România

13.35 – 13.55 – Corul „MAIANDROS” – Comunitatea Elenă Roman

13.55 – 14.07 – Ansamblul de dans popular „BRADUL VERDE”- ,,Zöld Fenyo” – Uniunea Democrată Maghiară din România

14.07 – 14.22 – Ansamblul „PRIETENII LUI ZORBA” – Comunitatea Elenă Drobeta – Turnu Severin

14.22 – 14.42 – Ansamblul muntenilor polonezi „SOLONCZANKA” din Solonețu Nou – Uniunea Polonezilor din Romania

14.42 – 15.02 – Ansamblul „OLYMPOS JR.” – Comunitatea Elenă Galați

15.02 – 15.18. – Corul „DYONISSOS” – Comunitatea Elenă Brașov

15.18 – 15.35 – Ansamblul „FILIA” – Comunitatea Elenă Pitești

15.35 – 15.47 – Ansamblul folcloric „KARAŠEVSKA ZORA” – Uniunea Croaților din România

15.47 – 16.04 – Ansamblul „HRISI ELEFTHERIA” – Comunitatea Elenă Tulcea

16.04 – 16.24 – Ansamblul „CERVONA RUJA” – Uniunea Culturală a Rutenilor din România

16.24 – 16.42 – Ansamblul „HESPERIS” – Comunitatea Elenă Bârlad

16.42 – 16.57 – Denisa Mleziva – Uniunea Cehilor din România

16.57 – 17.17 – Ansamblul „NIKI” – Comunitatea Elenă Piatra Neamț

17.17 – 17. 34 – IOANA SANDU

17.34 – 17. 54 – Ansamblul „HARA” – Comunitatea Elenă Prahova

17.54 – 18.14 – Asociația Folclorică „Brâu Muntenesc”

18.14 – 18.34 – Ansamblul „ELPIS” – Comunitatea Elenă Constanța

18.34 – 18. 49 – Corul „Celesta” al Colegiului Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina

18.49 – 19.09 – Ansamblul „EFTHIMOS” – Comunitatea Elenă Brașov

19.09 – 19.29 – Ansamblul „ARTEMIS” – Comunitatea Elenă Sulina

19.29 – 19.49 – Ansamblul „SONȚE” – Asociația Macedonenilor din România

19.49 – 20.09 – Ansamblul „ORPHEAS” – Comunitatea Elenă Iași

20.09 – 20.21 – Ansamblul „STARA MOLDAVA” din Moldova Veche – Uniunea Sârbilor din România

20.21 – 20.31 – ANTONIA COJOCARU – Comunitatea Elenă București

20.31 – 20. 51 – Ansamblul „ASTERIA” – Comunitatea Elenă București

21.00 – 22.00 – ALEXIA TALAVUTIS

Duminică, 21 septembrie 2025

13.00 – 13.10 – Ansamblul „ARETI” – Comunitatea Elenă Roman

13.10 – 13.30 – Ansamblul „AGORIA” – Comunitatea Elenă Onești

13.30 – 13.46 – Trupa de dansuri săsești Sebeș/Sächsische Volkstanzgruppe Mühlbach – FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR

13.46 – 14.01 – Ansamblul „IRINI” – Comunitatea Elenă Craiova

14.01 – 14.12 – Ansamblul „CUNUNA NUCETULUI”

14.12 – 14.29 – Ansamblul „ELEFTHERIA” – Comunitatea Elenă Calafat

14.29 – 14.49 – Ansamblul „PARNASSOS” – Comunitatea Elenă Brăila

14.49 – 14.57 – Grupul Vocal „Elada” – Comunitatea Elenă Pitești

14.57 – 15.17 – Asociația Folclorică „Brâu Muntenesc”

15.17 – 15.32 – Ansamblul „HORO” (Asociația Balgarska Radost din Băleni Sârbi) – Uniunea Bulgară din Banat

15.32 – 15.40 – Ansamblul Folcloric „Mugurașii de la chindie”

15.40 – 15.55 – Ansamblul „QARASU” – Uniunea Democrată a Tătarilor Turco – Musulmani din Romania

15.55 – 16.12 – Ansamblul „FLOARE DE CIREȘ” din Bănești

16.12 – 16.22 – Ansamblul „PAREA” – Comunitatea Elenă Târgoviște

16.22 – 16.27 – Ansamblul „Florile Chindiei”

16.27 – 16.45 – Ansamblul „MUGURI DE BREAZA” – Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza

16.45 – 17. 05 – Ansamblul „ILIOS” – Comunitatea Elenă Târgoviște

17.05 – 17.25 – Ansamblul „PERINIȚA” – Centrul Județean de Cultură Prahova

17.25 – 17.45 – Ansamblul „KYMATA” – Comunitatea Elenă Prahova

17.45 – 18.00 – Ansamblul „PRAHOVA” – Casa de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești

18.00 – 18.31 – Ansamblul „ACADEMIC STAR” – Casa de Cultură a Studenților din Ploiești

19.00 – 20.20 – Bucharest Klezmer Band și Maia Morgenstern + Formația „HAVERIM” – Federația Comunităților Evreiești din România.