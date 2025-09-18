Asociaţia „Compassion & Care” finalizează proiectul „Conexiuni autentice: Fără control, doar respect” în cadrul unei conferinţe care va avea loc joi, 18 septembrie 2025, ora 11:30, la sediul Asociației „Compassion & Care” din Ploieşti, str. Victoriei, nr. 13.

Proiectul „Conexiuni autentice: Fără control, doar respect” a fost finanțat prin „BRAVoluntar” ediția 2025 – program dezvoltat de Fundația OMV Petrom și Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC). Implementarea proiectului a fost realizată de către Asociaţia „Compassion & Care”, în parteneriat cu Liceul “Carol I” din orașul Plopeni. Valoarea proiectului este de 50.000 lei.

Proiectul s-a desfăşurat în perioada martie – septembrie 2025 şi a abordat o problemă alarmantă: scăderea vârstei la care copiii intră în relații romantice, adesea fără a fi pregătiți să facă față provocărilor întâlnite, iar multe tinere și adolescente ajung să devină mame singure, vulnerabile și abuzate. Proiectul și-a propus să crească nivelul de conștientizare a 90 de elevi de la Liceul „Carol I” din Plopeni, cu privire la semnalele de alarmă ale unei relații cu potențial abuziv, să reducă riscul de implicare în astfel de relații și să promoveze schimbări de atitudine față de abuz și manipulare.

Fiecare elev a participat la o serie de 7 ateliere, susținute în cadrul liceului de către psihologi ai Asociației „Compassion & Care” și voluntari. Prin activitățile interactive, discuțiile și exercițiile practice, elevii au fost ajutați să conștientizeze și să recunoască indicatorii timpurii ai unei relații în care ulterior poate apărea violența intrafamilială, să înțeleagă cum evoluează o relație abuzivă și au învățat cum să stabilească limite sănătoase.

De-a lungul vacanței de vară, elevii au participat la grupuri de discuție, susținute în cadrul Asociației „Compassion & Care” de către psihologi și voluntari, în cadrul cărora elevii au aprofundat cunoștințele dobândite și au avut posibilitatea să-și împărtășească experiențele într-un spațiu sigur și susținător, care a încurajat dialogul deschis și a stimulat reflecția personală.

Pentru a stimula implicarea elevilor și asimilarea mai bună a informațiilor oferite, a fost organizat un concurs de videoclipuri pe tematica luată în discuție în timpul întâlnirilor cu adolescenții. Lucrările câștigătoare vor fi premiate în cadrul conferinței de închidere a proiectului.