Spectacol special ”George Enescu” la Filarmonica Ploiești

Filarmonica Ploiești deschide cea de-a 73-a stagiune simfonică, 2025-2026, cu un concert vocal-simfonic extraordinar.

Spectacolul va avea loc în Sala “Ion Baciu”, joi, 18 septembrie, de la ora 19:00. Evenimentul este desfășurat sub egida Festivalului Internațional George Enescu.
Invitați: Dirijor: Radu Postăvaru, solist: Liviu Prunaru – vioară
Program:
George Enescu – “Preludiu la unison” din Suita I pentru orchestră, op. 9
Max Bruch – “Fantezia Scoțiană” în Mi bemol major pentru vioară și orchestra, op. 46
George Enescu – “Poema Română”, op. 1, alături de Corul Filarmonicii Ploiești, dirijor: Eduard Dinu
Biletele pentru acces în sală pot fi achiziționate de la Casa de Bilete a Filarmonicii sau online de pe filarmonicaploiesti.ro sau entertix.ro.
Prețul biletelor: adult 50 lei, pensionar 30 lei, elev/student 20 lei

