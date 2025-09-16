Se schimbă vremea. Temperatura maximă scade cu 10 grade

Toamna începe să-și intre în drepturi, iar primul episod va avea loc miercuri, 17 septembrie.

Dacă astăzi vremea va fi în general frumoasă și caldă, cu o temperatură maximă de 29 de grade, mâine aceasta se va schimba radical.

Astfel, la Ploiești, temperatura maximă nu va mai depăși 19 grade. Totodată sunt așteptate ploi însemnate cantitativ. Temperatura minimă va coborî până la 8 grade.

La munte vremea va fi și mai rece, cu maximă de 10-11 grade, iar la altitudini mari este posibil ca precipitațiile să se transforme în lapoviță.

Începând de joi vremea va redeveni însorită, iar temperatura maximă va crește în fiecare zi cu câte 2 grade. În weekend, aceasta va atinge 29 de grade, iar minima va fi de 12 grade.