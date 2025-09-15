Miros insuportabil în zona de Sud a Ploieștiului

Luni dimineață, în zona de sud a Ploieștiului, se resimte un miros puternic de produs petrolier/sulf.

Mai mulți cititori ne-au sesizat că, în această dimineață, în zona de sud a Ploieștiului, se confruntă cu un miros persistent și înțepător de produs petrolier.

”Nu am putut să aerisim apartamentul din cauza mirosului insuportabil. Este diferit de cel cu care ne-am obișnuit, din păcate, să trăim” a fost doar unul dintre mesajele primite pe adresa redacției.

Potrivit sistemului de monitorizare calitateaer.ro, al Ministerului Mediului, stațiile din Ploiești și localitățile limitrofe sunt pe ”verde”.

La o analiză mai atentă însă se poate constata depășiri, în această dimineață, la benzen și toluen în stațiile PH 2 din centru și PH 6 din Mihai Bravu.

Din cauza legislației actuale, atât timp cât aceste ”vârfuri” nu depășeșc media anuală, poluatorii nu sunt sancționați.