Miros insuportabil în zona de Sud a Ploieștiului

Marius Nica
Marius Nica

Data:

Luni dimineață, în zona de sud a Ploieștiului, se resimte un miros puternic de produs petrolier/sulf.

Mai mulți cititori ne-au sesizat că, în această dimineață, în zona de sud a Ploieștiului, se confruntă cu un miros persistent și înțepător de produs petrolier.

”Nu am putut să aerisim apartamentul din cauza mirosului insuportabil. Este diferit de cel cu care ne-am obișnuit, din păcate, să trăim” a fost doar unul dintre mesajele primite pe adresa redacției.

Potrivit sistemului de monitorizare calitateaer.ro, al Ministerului Mediului, stațiile din Ploiești și localitățile limitrofe sunt pe ”verde”.

statii calitate aer ploiesti

La o analiză mai atentă însă se poate constata depășiri, în această dimineață, la benzen și toluen în stațiile PH 2 din centru și PH 6 din Mihai Bravu.

Din cauza legislației actuale, atât timp  cât aceste ”vârfuri” nu depășeșc media anuală, poluatorii nu sunt sancționați.

