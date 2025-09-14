- Publicitate -
sursa foto -Asociația Câmpina Curată

Maldăre de gunoaie aruncate ilegal pe strada Fabricii din Câmpina

Cantități uriașe de deșeuri, provenite din construcții, au fost identificate pe Strada Fabricii din Câmpina. Asociația „Câmpina Curată” a sesizat oficial Primăria, Poliția Locală, Poliția Municipală, Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului. „Cerem ca cei care încalcă legea să fie trași la răspundere”, transmit reprezentanții Asociației.

„Am descoperit, din păcate, o zonă din Câmpina (str. Fabricii, nr. 59-85) unde deșeuri provenite din construcții și demolări au fost aruncate și depozitate pe domeniul public.

Am sesizat oficial Primăria Câmpina, Poliția Locală, Poliția Municipală, Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului. Cerem ca cei care încalcă legea să fie trași la răspundere!

Astfel de „peisaje urbane” NU definesc comunitatea noastră și NU pot fi tolerate. Orașul trebuie respectat. Cetățenii trebuie respectați. Natura trebuie respectată. Cei care transformă domeniul public în groapă de gunoi trebuie să suporte consecințe reale.

Câmpina este casa noastră. Iar într-o casă, păstrezi curățenia, nu arunci mizeria pe jos”, este mesajul Asociației, însoțit de numeroase fotografii care ilustrează clar lipsa de educație a celor care au recurs la un asemenea gest.

