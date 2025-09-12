- Publicitate -
Mihai Copăceanu

Psiholog, sfaturi pentru profesori în contextul protestelor

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Lasă un comentariu

Mihai Copăceanu este psiholog, doctor în medicină, specializat în adicții. Și-a aprofundat studiile în cadrul unor burse de cercetare la Bologna, Oxford și la Institutul de Psihiatrie Kings College London. În anul 2020, a publicat o cercetare doctorală cu tema „Sex, alcool, marijuana și depresie în rândul tinerilor din România”, la care au participat peste 10.000 de tineri și peste 1.200 de părinți din toate județele țării. Azi, Mihai Copăceanu trage un semnal de alarmă cu privire la protestele profesorilor, explicând ce și-ar dori de la dascăli în raport cu elevii.

- Publicitate -

Reputatul psiholog explică, punctual, ce ar trebui cu adevărat să facă dascălii pentru copiii care, azi, îi privesc curioși din bănci.

Citește și: Psihologul Mihai Copăceanu despre pericolele de la Beach, Please

„În timp ce negociem normele și alte doleanțe, mi-aș dori ca sindicatele să protesteze ca în școala românească, copiii, să învețe, printre altele și:

  • Cum să-și păstreze sănătatea mintală
  • Cum să depășească un eșec
  • Cum să negocieze și să vândă
  • Cum să gândească logic, planificat și centrat pe viitor
  • Care sunt principiile succesului
  • Cum să-și dezvolte pasiunile
  • Cum să aducă o contribuție personală în viața comunității
  • Cum să comunice asertiv si non discriminatoriu
  • Cum să accepte diversitatea, să nu fie agresivi
  • Cum să-și iubească profesorii și colegii și cum să prețuiască educația
  • Cum să-și gestioneze banii
  • Cât de important este să călătorească
  • Cum să-și dobândească fericirea
  • Cum să-și identifice corect vocația și cum să-și aleagă viitorul
  • Si mai ales cum să se iubească pe sine si să-și gestioneze emoțiile

P.S. Să vezi sindicatele că se luptă pentru o școală cu mult verde, parcuri și grădini largi cu flori și iarbă pe care copiii să-și alerge întreaga pauză, cu terenuri largi de sport și poate ore vara în aer liber, copiii să se simtă relaxați, să-și dorească foarte mult să meargă la școală pentru că școala este cel mai frumos loc pentru ei”, este mesajul reputatului psiholog.

Eveniment

Ploi astăzi în Prahova. Județul este sub cod galben

Meteorologii au emis vineri dimineață o atenționare de tip cod galben de averse torențiale valabilă în județul Prahova, în intervalul 10.00-22.00. Potrivit ANM sunt așteptate...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

1 COMENTARIU

  1. Nu veti vedea niciodata asemenea schimbari in invatamant. De ce? Pentru ca profesorii titulari nemuritori, licentiati pe o specializare incremenita in timp si invechita, nu au nici un interes sa fie scosi din zona de confort. Nu e mai usor sa se predea ca o moara care functioneaza incontinuu? Uitati-va acum, cand anumite cadre didactice pentru a-si atinge norma de ore, sunt nevoite sa predea si alte materii. Pfuai, pai a cazut cerul pe ei! Si voi propuneti – auzi ! „educatie financiara” ” cum sa dobandeasca fericirea”….concepte care iti pun gandirea critica la treaba. In plus, observ ca fix cadre didactice care ar fi avut resursele necesare sa aduca aceste schimbari ( fostul presedinte dulap, ministrul actual al Educatiei, etc. ) totusi nu reusesc sau nu sunt capabili, sa aduca aceste schimbari atat de necesare. P.S. Nu am auzit de la sindicate/cadre didactice ca se lupta pentru materii noi precum : educatie rutiera, acordarea de prim ajutor, lucruri cu adevarat utile, in schimb declara la fiecare protest cat de mult le pasa lor de copilasi, toate aceste manifestari fiind dorinta lor de imbunatatire a mediului educativ!

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Lista drumurilor din Prahova unde șoferii își rup mașinile. Reacția Poliției

1
Spre deosebire de alte județe, unde infrastructura rutieră este...
Exclusiv

Ce pune la cale CJ Prahova în Palatul Culturii Ploiești?

1
Sala „Ion Stratan” a Centrului Dramatic Mythos, parte a...
Exclusiv

Povestea actriței Carmen Tănase, jurat la Românii au Talent

0
Când reflectoarele se sting pe scena teatrului și a...
Exclusiv

Fabrica din Ploiești transformată într-o uriașă expoziție de artă murală

3
Fabrica UZUC Ploiești a fost transformată de numeroși artiști...
Exclusiv

Comuna fruntașă la „olimpiada” handicapului. Indemnizații de un milion de euro

1
Un milion de euro pe an. Atât scoate din...
- Publicitate -

Știri noi

Travel&Lifestyle

Shopping City Ploiești susține pentru al treilea an consecutiv proiectul ARTOWN NOW

0
Ploiești, 12 septembrie - Shopping City Ploiești și NEPI...
Viața Prahovei

Asfaltare în bătaie de joc pe DN1, în zona Lido Gîrbea

0
După reparațiile efectuate, ieri, pe DN1, în zona Lido...
Social

Tramvaiul Andreei Esca, ”Te iubesc”, adus la Ploiești de Artown NOW

0
Artown NOW colorează Ploieștiul nu doar prin decorarea clădirilor...
Eveniment

Snopiți în bătaie de vecini, la Mănești. Motivul, muzica la maximum

0
Doi bărbați din comuna Mănești, sat Băltița, au ajuns...
Viața Prahovei

Cod galben de inundații în Prahova

0
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA)...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

1
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Tramvaiul Andreei Esca, ”Te iubesc”, adus la Ploiești de Artown NOW

Marius Nica -
Artown NOW colorează Ploieștiul nu doar prin decorarea clădirilor...

Preotul care a ridicat o grădiniță pentru copiii nevoiași din Mihai Bravu

Luiza Toboc -
Pentru că sunt zeci de familii în Ploiești, care...

Spectacole de teatru în cartierele din Ploiești. Programul evenimentelor

Roxana Tănase -
Proiectului „DUPĂ BLOCURI – teatru în cartiere” ajunge din...

Cine a câștigat concursul Cel mai bun pădurar din Prahova

Elena Moisescu -
Direcția Silvică Prahova a desemnat câștigătorul concursului profesional “Cel...
- Publicitate -

Lucrări de dezinsecție și combatere a țânțarilor, la Ploiești

Elena Moisescu -
Coral Impex SRL anunță o amplă campanie de dezinsecție...

Expoziție de artă urbană și petrecere în aer liber la Ploiești

Marius Nica -
Vineri, 12 septembrie, de la ora 17.00, la Fabrica...

Boala Ploieștiului: oricum, nu e bine! Scrisoarea unui cititor

Redacția Observatorulph.ro -
Observatorul Prahovean publică scrisoarea unui cititor despre evenimentele organizate...

Eveniment cultural la Mănăstirea Turnu

Observatorul Prahovean -
Pe 14 septembrie 2025, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean