Psiholog, sfaturi pentru profesori în contextul protestelor

Mihai Copăceanu este psiholog, doctor în medicină, specializat în adicții. Și-a aprofundat studiile în cadrul unor burse de cercetare la Bologna, Oxford și la Institutul de Psihiatrie Kings College London. În anul 2020, a publicat o cercetare doctorală cu tema „Sex, alcool, marijuana și depresie în rândul tinerilor din România”, la care au participat peste 10.000 de tineri și peste 1.200 de părinți din toate județele țării. Azi, Mihai Copăceanu trage un semnal de alarmă cu privire la protestele profesorilor, explicând ce și-ar dori de la dascăli în raport cu elevii.

Reputatul psiholog explică, punctual, ce ar trebui cu adevărat să facă dascălii pentru copiii care, azi, îi privesc curioși din bănci.

„În timp ce negociem normele și alte doleanțe, mi-aș dori ca sindicatele să protesteze ca în școala românească, copiii, să învețe, printre altele și:

Cum să-și păstreze sănătatea mintală

Cum să depășească un eșec

Cum să negocieze și să vândă

Cum să gândească logic, planificat și centrat pe viitor

Care sunt principiile succesului

Cum să-și dezvolte pasiunile

Cum să aducă o contribuție personală în viața comunității

Cum să comunice asertiv si non discriminatoriu

Cum să accepte diversitatea, să nu fie agresivi

Cum să-și iubească profesorii și colegii și cum să prețuiască educația

Cum să-și gestioneze banii

Cât de important este să călătorească

Cum să-și dobândească fericirea

Cum să-și identifice corect vocația și cum să-și aleagă viitorul

Si mai ales cum să se iubească pe sine si să-și gestioneze emoțiile

P.S. Să vezi sindicatele că se luptă pentru o școală cu mult verde, parcuri și grădini largi cu flori și iarbă pe care copiii să-și alerge întreaga pauză, cu terenuri largi de sport și poate ore vara în aer liber, copiii să se simtă relaxați, să-și dorească foarte mult să meargă la școală pentru că școala este cel mai frumos loc pentru ei”, este mesajul reputatului psiholog.

