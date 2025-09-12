Psiholog, sfaturi pentru profesori în contextul protestelor

Mihai Copăceanu este psiholog, doctor în medicină, specializat în adicții. Și-a aprofundat studiile în cadrul unor burse de cercetare la Bologna, Oxford și la Institutul de Psihiatrie Kings College London. În anul 2020, a publicat o cercetare doctorală cu tema „Sex, alcool, marijuana și depresie în rândul tinerilor din România”, la care au participat peste 10.000 de tineri și peste 1.200 de părinți din toate județele țării. Azi, Mihai Copăceanu trage un semnal de alarmă cu privire la protestele profesorilor, explicând ce și-ar dori de la dascăli în raport cu elevii.
Reputatul psiholog explică, punctual, ce ar trebui cu adevărat să facă dascălii pentru copiii care, azi, îi privesc curioși din bănci.
Citește și: Psihologul Mihai Copăceanu despre pericolele de la Beach, Please
„În timp ce negociem normele și alte doleanțe, mi-aș dori ca sindicatele să protesteze ca în școala românească, copiii, să învețe, printre altele și:
- Cum să-și păstreze sănătatea mintală
- Cum să depășească un eșec
- Cum să negocieze și să vândă
- Cum să gândească logic, planificat și centrat pe viitor
- Care sunt principiile succesului
- Cum să-și dezvolte pasiunile
- Cum să aducă o contribuție personală în viața comunității
- Cum să comunice asertiv si non discriminatoriu
- Cum să accepte diversitatea, să nu fie agresivi
- Cum să-și iubească profesorii și colegii și cum să prețuiască educația
- Cum să-și gestioneze banii
- Cât de important este să călătorească
- Cum să-și dobândească fericirea
- Cum să-și identifice corect vocația și cum să-și aleagă viitorul
- Si mai ales cum să se iubească pe sine si să-și gestioneze emoțiile
P.S. Să vezi sindicatele că se luptă pentru o școală cu mult verde, parcuri și grădini largi cu flori și iarbă pe care copiii să-și alerge întreaga pauză, cu terenuri largi de sport și poate ore vara în aer liber, copiii să se simtă relaxați, să-și dorească foarte mult să meargă la școală pentru că școala este cel mai frumos loc pentru ei”, este mesajul reputatului psiholog.
Nu veti vedea niciodata asemenea schimbari in invatamant. De ce? Pentru ca profesorii titulari nemuritori, licentiati pe o specializare incremenita in timp si invechita, nu au nici un interes sa fie scosi din zona de confort. Nu e mai usor sa se predea ca o moara care functioneaza incontinuu? Uitati-va acum, cand anumite cadre didactice pentru a-si atinge norma de ore, sunt nevoite sa predea si alte materii. Pfuai, pai a cazut cerul pe ei! Si voi propuneti – auzi ! „educatie financiara” ” cum sa dobandeasca fericirea”….concepte care iti pun gandirea critica la treaba. In plus, observ ca fix cadre didactice care ar fi avut resursele necesare sa aduca aceste schimbari ( fostul presedinte dulap, ministrul actual al Educatiei, etc. ) totusi nu reusesc sau nu sunt capabili, sa aduca aceste schimbari atat de necesare. P.S. Nu am auzit de la sindicate/cadre didactice ca se lupta pentru materii noi precum : educatie rutiera, acordarea de prim ajutor, lucruri cu adevarat utile, in schimb declara la fiecare protest cat de mult le pasa lor de copilasi, toate aceste manifestari fiind dorinta lor de imbunatatire a mediului educativ!