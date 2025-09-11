Cine a câștigat concursul Cel mai bun pădurar din Prahova

Direcția Silvică Prahova a desemnat câștigătorul concursului profesional “Cel mai bun pădurar”, faza pe județ.
Evenimentul a avut loc la Ocolul Silvic Vălenii de Munte. Pe primul loc s-a clasat pădurarul Ilie Nicolae de la Ocolul Ocolul Silvic Ploiești.
Acesta va reprezenta județul Prahova la faza națională a concursului, care se va desfășura la sediul RNP – ROMSILVA în luna octombrie.
”Cu ocazia acestui concurs, cei mai buni pădurari din județ și-au demonstrat abilitățile teoretice și practice, conștiința față de pădurile noastre și nu în ultimul rând contribuția lor la creșterea suprafeței fondului forestier și gospodărirea durabilă și responsabilă a fondului forestier național!” au transmis organizatorii.