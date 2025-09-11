- Publicitate -

Cine a câștigat concursul Cel mai bun pădurar din Prahova

Elena Moisescu
Autor: Elena Moisescu

Data:

Direcția Silvică Prahova a desemnat câștigătorul concursului profesional “Cel mai bun pădurar”, faza pe județ.

- Publicitate -

Evenimentul a avut loc la Ocolul Silvic Vălenii de Munte. Pe primul loc s-a clasat pădurarul Ilie Nicolae de la Ocolul Ocolul Silvic Ploiești.

Acesta va reprezenta județul Prahova la faza națională a concursului, care se va desfășura la sediul RNP – ROMSILVA în luna octombrie.

”Cu ocazia acestui concurs, cei mai buni pădurari din județ și-au demonstrat abilitățile teoretice și practice, conștiința față de pădurile noastre și nu în ultimul rând contribuția lor la creșterea suprafeței fondului forestier și gospodărirea durabilă și responsabilă a fondului forestier național!” au transmis organizatorii.

Administrație

Stâlpi care stau să cadă pe un drum județean din Prahova

Mai mulți stâlpi de curent electric situați pe o parte a DJ 149, drumul care duce spre Fântânele, s-au înclinat îngrijorător, mai ceva ca...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Fabrica din Ploiești transformată într-o uriașă expoziție de artă murală

1
Fabrica UZUC Ploiești a fost transformată de numeroși artiști...
Exclusiv

Comuna fruntașă la „olimpiada” handicapului. Indemnizații de un milion de euro

0
Un milion de euro pe an. Atât scoate din...
Exclusiv

Economie la primăriile din Prahova. Lumină la program și pixuri de acasă

4
Facturile mari, dar și lipsa fondurilor necesare pentru funcționare...
Exclusiv

VONG, trupa de jazz a Colegiului Carmen Sylva, senzație la Republik Fest

0
Pe scena festivalului Republik Fest, care a avut loc...
Exclusiv

Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

7
Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Spectacole de teatru în cartierele din Ploiești. Programul evenimentelor

0
Proiectului „DUPĂ BLOCURI – teatru în cartiere” ajunge din...
Național

Restricții de trafic pe DN1 București – Ploiești, la Otopeni

0
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a...
Sănătate

Dr Mihai Băican: Cum ne protejăm organismul de stres

0
Licențiat al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila,...
Sport

Mircea Lucescu rămâne antrenorul naționalei de fotbal

1
Mircea Lucescu a fost reconfirmat selecționerul naționalei de fotbal,...
Eveniment

Lucrări la un bloc din Ploiești demne de cascadorii râsului

0
Intervenție demnă de cascadorii râsului astăzi în Ploiești. Angajații...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

2
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

7
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

1
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Spectacole de teatru în cartierele din Ploiești. Programul evenimentelor

Roxana Tănase -
Proiectului „DUPĂ BLOCURI – teatru în cartiere” ajunge din...

Lucrări de dezinsecție și combatere a țânțarilor, la Ploiești

Elena Moisescu -
Coral Impex SRL anunță o amplă campanie de dezinsecție...

Expoziție de artă urbană și petrecere în aer liber la Ploiești

Marius Nica -
Vineri, 12 septembrie, de la ora 17.00, la Fabrica...

Boala Ploieștiului: oricum, nu e bine! Scrisoarea unui cititor

Redacția Observatorulph.ro -
Observatorul Prahovean publică scrisoarea unui cititor despre evenimentele organizate...
- Publicitate -

Eveniment cultural la Mănăstirea Turnu

Observatorul Prahovean -
Pe 14 septembrie 2025, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci,...

V-au plăcut evenimentele estivale ale Primăriei Ploiești? Sondaj

Marius Nica -
Observatorul Prahovean lansează un nou sondaj de opinie online....

La Câmpina începe demolarea garajelor ridicate pe domeniul public

Luiza Toboc -
Nu mai puțin de 18 garaje private, ridicate pe...

Campania „Donează un ghiozdan” a ajutat copiii și în 2025

Corina Matei -
Cea de-a treia ediție a campaniei „Donează un ghiozdan”,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean