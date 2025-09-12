- Publicitate -
Părintele Augustin Pârlea, înconjurat de copii

Preotul care a ridicat o grădiniță pentru copiii nevoiași din Mihai Bravu

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Lasă un comentariu

Pentru că sunt zeci de familii în Ploiești, care nu își permit să își dea copiii la grădiniță, un preot din cartierul Mihai Bravu a reușit, cu bani din donații și sponsorizări, să ridice, în urmă cu exact 13 ani, un centru social. Unul care include și o grădiniță unde copii nevoiaşi să se poată bucura de educaţie.

- Publicitate -

Părintele Augustin Pârlea a deschis grădinița pentru micuții proveniți din familii vulnerabile chiar în curtea lăcașului de cult unde slujeşte: Biserica Domnească „Sfinții Petru și Pavel”. Sute de preșcolari i-au trecut în toți acești ani pragul și, povestește părintele, niciunul nu a uitat, de-a lungul anilor, să revină și să spună simplu: „mulțumesc pentru șansă!”

Cu ușurință, părintele Augustin Pârlea poate fi numit salvator al celor mici

Este o lecție de bunătate, își iubește atât aproapele, cât și „departele”, iar când nu mai poate, tot mai poate un pic. Nu îi e ușor, nu i-a fost niciodată, însă, mereu dacă îl întrebi: „Părinte, cum o mai duceți?”, inevitabil răspunsul va fi unul încărcat de optimism, sinceritate, realism, adevăr și mult discernământ. Știe, în fiecare secundă, că lupta lui e una corectă.

În 2005, după câțiva ani petrecuți la catedra de religie de la Colegiul de Artă„ Carmen Sylva”, acesta a devenit preot la Biserica Domnească din Ploieşti. A văzut, atunci, că zeci de micuți din cartierul Mihai Bravu nu au în zonă o grădiniță, unde să socializeze și să învețe lucruri noi cu acea curiozitate specifică vârstei.

Viața Prahovei

Când scăpăm de ploi în Prahova. Anunțul ANM

În Prahova este în vigoare o informare meteo de ploi și intensificări temporare ale vântului, atenționare valabilă până vineri, la ora 20.00. Cantitățile de...
- Publicitate -

Citește și: „Mamă și tată” pentru 343 de suflete. Părintele Nicolae Tănase, de la Valea Plopului, omul care nu este bun pentru că trebuie, este bun fiindcă așa i-a fost dat de Sus!

„M-am gândit, atunci, că terenul viran, plin de gunoaie, de lângă biserică, ar fi potrivit pentru construcția unui centru social-filantropic pentru a veni în sprijinul comunității. Nu a fost ușor. Mi-am pus încrederea, însă, în Dumnezeu, iar EL mi-a răspuns prin oameni.

„Mâinile lui Dumnezeu au fost mereu semenii”

Opt miliarde de lei vechi a costat construcția centrului, dintre care un miliard au fost folosiți doar pentru dotarea grădiniței. Iată, sunt 13 ani de când, an de an, micuți cu vârste cuprinse între 4 și 6 ani fac aici primii pași în viață.

Îmi place să spun că, prin construcția acestui loc, însuflețit de sute de copii, am udat cu o picătură de apă educația lor. A fost greu, dar de fiecare dată când eram pe punctul de a renunța spuneam atât: Doamne, eu atât am putut, ajută-mă Tu. Iar mâinile lui Dumnezeu au fost mereu semenii”, povestește părintele Augustin Pârlea.

- Publicitate -

Părintele, alături de copii

Cu o modestie ieșită din comun, acesta vorbește despre centrul din Mihai Bravu ca despre propria-i casă

„Avem o bibliotecă, o sală multifuncțională, unde organizăm serbări, zile de naștere, proiecții de film pentru copii… Avem și grădinița cu program normal. Totul s-a făcut cu iubire multă față de cei mici. Ne-am descurcat și ne descurcăm din donații. Acum câțiva ani, Patriarhia ne-a oferit un pian. De-a lungul timpului, membri ai comunității, enoriași, ne-au ajutat fiecare cum a putut.

Pentru fiecare în parte am știu să spun o rugăciune și să îi mulțumesc Domnului pentru tot ceea ce ne-a trimis și ne trimite pentru acești copii. Știu, în adâncul sufletului meu, că las în urmă ceva bun. Și, nu, nu mă refer la o simplă construcție, ci la un spațiu unde sute de copii, mulți nevoiași, au prins aripi pentru viață”, mai mărturisește părintele Pârlea.

Părintele Augustin Pârlea, în sala de curs

Copii cantand la pian

Grădinița socială din cartierul Mihai Bravu

La grădiniţa bisericii din Mihai Bravu, copiii nu trebuie să îşi aducă nimic de acasă, de la creioane până la caiete. „Vin doar cu sendvișul, iar cei care nu îl au se bucură de bunătatea colegilor. Aici învățăm împreună să dăruim, să prețuim, să ajutăm, într-un cuvânt, să fim buni”, adaugă preotul, fericit că grădinița construită în curtea bisericii îi ferește pe copii de rău și rele.

Social

Tramvaiul Andreei Esca, ”Te iubesc”, adus la Ploiești de Artown NOW

Artown NOW colorează Ploieștiul nu doar prin decorarea clădirilor cu opere de artă urbană, ci și pe șine!Tramvaiul iubirii circulă în Ploiești Tramvaiul roz, cu...
- Publicitate -

La grădinița din Mihai Bravu, cei mai mulți dascăli sunt voluntari

Doamna Mădălina este educatoarea celor 15 micuți care vin la centru anul acesta școlar. „O avem și pe Alexandra, o tânără care predă engleza la Palatul Culturii, dar vine și la noi și face voluntariat cu cei mici. La fel pentru ora de pian, dar și pentru dansurile sportive, lucrăm tot cu tineri voluntari, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Vedem și noi că omenia încă există, iar sentimentul este unul înălțător”, mai adaugă părintele Augustin Pârlea.

Citește și: „O fărâmă de căldură dacă poți oferi unui suflet înghețat, o faci fără să pregeți!” Părintele Nicolae Tănase, de la Valea Screzii, „tată” pentru încă 35 de copii orfani refugiați

Acesta recunoaște că și-ar dori extinderea grădiniței sociale. Ar vrea să o transforme din Grădinița cu Program Normal în Grădinița cu Program Prelungit, pentru că nu puțini sunt părinții care nu au cu cine să își lase copiii cât timp sunt la serviciu. „E de muncă, însă. Trebuie bani, iar birocrația ne omoară. Sper, totuși, ușor-ușor, cu ajutorul Celui de Sus să realizăm și acest vis”, mai spune părintele.

Un om pentru oameni, care a reușit să îmbine armonios învăţătura cu credința. Acolo, la grădinița din curtea Parohiei „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Loc unde părintele predă, în acelaşi timp, tot ceea ce înseamnă lecții de omenie, bunătate şi smerenie.

- Publicitate -

Parohia Sfinții Petru și Pavel

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Lista drumurilor din Prahova unde șoferii își rup mașinile. Reacția Poliției

1
Spre deosebire de alte județe, unde infrastructura rutieră este...
Exclusiv

Ce pune la cale CJ Prahova în Palatul Culturii Ploiești?

1
Sala „Ion Stratan” a Centrului Dramatic Mythos, parte a...
Exclusiv

Povestea actriței Carmen Tănase, jurat la Românii au Talent

0
Când reflectoarele se sting pe scena teatrului și a...
Exclusiv

Fabrica din Ploiești transformată într-o uriașă expoziție de artă murală

3
Fabrica UZUC Ploiești a fost transformată de numeroși artiști...
Exclusiv

Comuna fruntașă la „olimpiada” handicapului. Indemnizații de un milion de euro

1
Un milion de euro pe an. Atât scoate din...
- Publicitate -

Știri noi

Travel&Lifestyle

Shopping City Ploiești susține pentru al treilea an consecutiv proiectul ARTOWN NOW

0
Ploiești, 12 septembrie - Shopping City Ploiești și NEPI...
Viața Prahovei

Asfaltare în bătaie de joc pe DN1, în zona Lido Gîrbea

0
După reparațiile efectuate, ieri, pe DN1, în zona Lido...
Social

Tramvaiul Andreei Esca, ”Te iubesc”, adus la Ploiești de Artown NOW

0
Artown NOW colorează Ploieștiul nu doar prin decorarea clădirilor...
Eveniment

Snopiți în bătaie de vecini, la Mănești. Motivul, muzica la maximum

0
Doi bărbați din comuna Mănești, sat Băltița, au ajuns...
Viața Prahovei

Cod galben de inundații în Prahova

0
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA)...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

1
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Tramvaiul Andreei Esca, ”Te iubesc”, adus la Ploiești de Artown NOW

Marius Nica -
Artown NOW colorează Ploieștiul nu doar prin decorarea clădirilor...

Psiholog, sfaturi pentru profesori în contextul protestelor

Luiza Toboc -
Mihai Copăceanu este psiholog, doctor în medicină, specializat în...

Spectacole de teatru în cartierele din Ploiești. Programul evenimentelor

Roxana Tănase -
Proiectului „DUPĂ BLOCURI – teatru în cartiere” ajunge din...

Cine a câștigat concursul Cel mai bun pădurar din Prahova

Elena Moisescu -
Direcția Silvică Prahova a desemnat câștigătorul concursului profesional “Cel...
- Publicitate -

Lucrări de dezinsecție și combatere a țânțarilor, la Ploiești

Elena Moisescu -
Coral Impex SRL anunță o amplă campanie de dezinsecție...

Expoziție de artă urbană și petrecere în aer liber la Ploiești

Marius Nica -
Vineri, 12 septembrie, de la ora 17.00, la Fabrica...

Boala Ploieștiului: oricum, nu e bine! Scrisoarea unui cititor

Redacția Observatorulph.ro -
Observatorul Prahovean publică scrisoarea unui cititor despre evenimentele organizate...

Eveniment cultural la Mănăstirea Turnu

Observatorul Prahovean -
Pe 14 septembrie 2025, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean