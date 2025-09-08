Campania „Donează un ghiozdan” a ajutat copiii și în 2025

Cea de-a treia ediție a campaniei „Donează un ghiozdan”, organizată de Asociația Earth’s Angels și Asociația Lider Protector, care a avut loc duminică, 31 august 2025, la Strejnicu, și-a atins scopul și de această dată.

Dacă la prima ediție s-au strâns 22 de ghiozdane complet echipate, la cea de-a doua numărul acestora s-a dublat, chiar depășind, a ajuns la 47. La cea de-a treia ediție, organizatorii au reușit să strângă 50 de ghiozdane complet echipate și au ajutat cu îmbrăcăminte 10 familii care aveau un număr mare de copii.

„Cu inimile încărcate de recunoștință și bucurie, suntem încântați să vă anunțăm că a treia ediție a campaniei „Donează un ghiozdan!” din Strejnicu s-a încheiat cu succes .

Datorită generozității și implicării voastre, am reușit să aducem 50 de ghiozdane complet echipate dar și să oferim hăinuțe pentru începutul anului școlar pentru 10 familii care au nevoie de sprijin. Fiecare ghiozdan a adus cu el un zâmbet, o speranță și o șansă la un început mai frumos pentru copiii care merită tot ce e mai bun.

Mulțumim Părintelui Daniel de la Parohia Strejnicu pentru implicare și sprijin în distribuirea ghiozdanelor.

Donațiile care au cuprins și ghiozdane dar și hăinuțe pentru început de an școlar au ajuns și la familiile:

fam. Constantin – 5 copii (Sat Palanca),

fam. Stan – 3 copii (Sat Păisani),

fam. Vlad – 5 copii (Gura Șuții),

fam.Chirilă – 6 copii (Sat Palanca),

fam. Persinari – 4 copii,

fam. Păun – 2 copii (Sat Tg. Vechi),

fam. Oprea – 2 copii (Tg. Vechi),

fam. David – 5 copii (Sat Zalhana).

Fiecare gest de sprijin este o lumină într-o lume care are nevoie de ea mai mult ca niciodată. Suntem mândri de toți voluntarii și de fiecare persoană care a donat, căci fiecare contribuție aduce compasiune și speranță în inimile copiilor.

Vă încurajăm să rămâneți parte din schimbarea pozitivă a comunității noastre. Copiii defavorizați au nevoie de sprijinul nostru constant, iar împreună, ca o echipă unită, putem transforma vieți și crea minuni pentru cei mici.

Vă invităm să fiți alături de noi și în proiectele viitoare ale Asociației Lider Protector & Earths Angels, pentru a aduce oportunități și bucurie în viețile copiilor. Fiecare contribuție, fiecare oră de voluntariat contează enorm.

Împreună, putem clădi un viitor mai bun pentru acești copii – un viitor plin de speranță, zâmbete și șanse la o viață mai frumoasă.

Vă mulțumim din suflet pentru efortul, implicarea și bunătatea voastră. Sunteți adevărații noștri eroi, iar lumea este mai bună datorită vouă”, au transmis organizatorii.

