Ploiești pentru oameni. Ce poți face azi pe malul Dâmbului

Asociația Ploiești pentru oameni organizează astăzi, 6 septembrie, noi acțiuni în cadrul sezonului comunitar „Dâmbu pentru oameni”. Participarea este liberă. Observatorul Prahovean este partenerul media oficial al evenimentelor.

- Publicitate -

Astfel, între orele 9 și 12, va avea loc un tur fotografic ghidat pe malurile Dâmbului, alături de Cătălin Munteanu, de la Escamonde Ploiești. Punctul de plecare va fi strada Cornățel (în dreptul blocului de 10 etaje). Cele mai reușite fotografii realizate în cadrul acestui tur vor fi expuse în Festivalul de fotografie „Secvențe”, în perioada 17-19 octombrie 2025.

”Vom explora împreună râul, cartierele din jur și oamenii locului, prin lentila aparatului foto sau chiar a telefonului mobil” este mesajul organizatorilor.

Tot astăzi, între orele 12 și 13 va avea loc atelierul creativ Colaj urban, facilitat de Alex Baciu, directorul artistic Artown NOW.

”Vom folosi printuri, hârtie colorată, imagini și texte ca să recompunem orașul prin colaj, iar fiecare participant va pleca acasă cu propria creație. Împreună vom construi un portret colectiv al orașului, plin de culoare și idei noi. Materialele le aducem noi, tu vino cu entuziasm și deschidere!” au transmis reprezentanții asociației Ploiești pentru oameni.

Viața Prahovei Programul concertelor de la Republik Fest, sâmbătă, 6 septembrie Scene, muzică și povești, alături de familie și prieteni, la Republik Fest, primul festival fusion-simfonic din România. În a doua zi a festivalului, sâmbătă,...

- Publicitate -

ONG-ul organizează și două dezbateri în cadrul sezonului comunitar „Dâmbu pentru oameni”. Acestea vor avea loc pe 7 septembrie, respectiv pe 13 septembrie, ambele de la ora 11:00, pe malul pârâului Dâmbu, în cartierul Mihai Bravu din Ploiești.