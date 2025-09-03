Când trecem la ora de iarnă 2025

România va trece și în acest an la ora de iarnă. Măsura se aplică în toate țările membre ale Uniunii Europene.

Trecerea la ora de iarnă 2025 va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie.

Atunci, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Astfel, ora 04:00 dimineața va deveni ora 03:00.

România a revenit la ora de iarnă în anul 1979. Deși au existat mai multe disucții la nivelul Uniunii Europene privind păstrarea permanentă a orei de vară, până acum nu s-a luat o decizie.

Peste 60 de state au renunțat la schimbarea orei, icum ar fi cele din America de Nord, Islanda, China, Rusia, Belarus și Turcia.