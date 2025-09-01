Cine a rămas fără asigurare medicală de la 1 septembrie

Aproximativ 650.000 de persoane, care până acum au fost co-asigurați în sistemul public de sănătate, au rămas fără asigurare începând cu data de 1 septembrie 2025.

- Publicitate -

Potrivit legii, co-asigurații sunt acele persoane (soț/soție/părinți fără venituri) care s-au aflat în întreținerea unei persoane asigurate și care până acum au fost scutite de la plata contribuției pentru sănătate.

De la 1 septembrie, pentru a beneficia în continuare de servicii medicale gratuite, aceste persoane trebuie să plătească 10% din salariul minim pe 6 luni, adică 2.430 de lei pe an. Suma se poate achita și în două tranșe, după depunerea unei declarații la ANAF.