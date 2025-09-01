 

foto cu caracter ilustrativ

Cine a rămas fără asigurare medicală de la 1 septembrie

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Aproximativ 650.000 de persoane, care până acum au fost co-asigurați în sistemul public de sănătate, au rămas fără asigurare începând cu data de 1 septembrie 2025.

Potrivit legii, co-asigurații sunt acele persoane (soț/soție/părinți fără venituri) care s-au aflat în întreținerea unei persoane asigurate și care până acum au fost scutite de la plata contribuției pentru sănătate.

De la 1 septembrie, pentru a beneficia în continuare de servicii medicale gratuite, aceste persoane trebuie să plătească 10% din salariul minim pe 6 luni, adică 2.430 de lei pe an. Suma se poate achita și în două tranșe, după depunerea unei declarații la  ANAF.

  1. Ce se întâmplă cu cei care au muncit peste 15 ani și de la care s-au strâns bani la CASS, iar din anumite motive, la un moment dat, au devenit coasigurați? Sunt situații și situații, care nu au fost analizate cum trebuie! De ce trebuie să mai plătească 2430 de lei, când această persoană a cotizat peste 15 ani la CASS și nu a beneficiat de servicii medicale de stat decât de vreo 4 ori, iar în rest numai la privat, pentru că statul îi asigura servicii medicale asigurate doar peste 6 luni sau chiar mai mult! Halal!

