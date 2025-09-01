Lista localităților din Prahova cu apă după program sau debit redus

Mai multe localități din Prahova vor avea apă după program, anunță Hidro Prahova. Operatorul invocă seceta și consumul mare de apă. Alte comune și orașe vor avea apă cu debit redus din cauza lucrărilor de reparație la stație de tratare ESZ de la Voila.

Localitățile în care se instituie program de furnizare a apei:

comuna Iordacheanu, satele: Plavia, Iordăcheanu și Mocești

HIDRO PRAHOVA S.A. anunță că, în vederea refacerii stocului de apă foarte scăzut din rezervoarele de apă, din cauza lipsei precipitațiilor și a unui consum excesiv, este nevoită să furnizeze apă după un program prestabilit. Astfel că, furnizarea apei va fi întreruptă, în perioada 01 septembrie – 30 septembrie 2025, în intervalul orar 23:00 – 06:00, cu posibilitate de prelungire, în funcție de consum și de încărcarea rețelei. Această întrerupere va afecta abonații care locuiesc în satele: Iordăcheanu, Plavia și Mocești.

comuna Păcureți

HIDRO PRAHOVA S.A. anunță că, pentru refacerea stocului de apă din rezervoare în comuna Păcureți, sat Matița, este nevoită să ca în perioada 01 septembrie – 30 septembrie 2025 să furnizeze apă după următorul program: dimineața în intervalele orare 06:00 – 09:00, iar seara 18:00 – 21:00. Această întrerupere va afecta abonații care locuiesc în satul Matița.

comuna Bănești, satul Urleta

HIDRO PRAHOVA S.A. anunță că, în vederea refacerii stocului foarte scăzut din rezervoarele de apă, din cauza lipsei precipitațiilor și a unui consum excesiv, este nevoită să furnizeze apă după un program prestabilit. Astfel că, furnizarea apei va fi întreruptă, în perioada 01 septembrie – 30 septembrie 2025, în intervalul orar 22:30 – 06:00, cu posibilitate de prelungire. Această întrerupere va afecta parțial abonații care locuiesc în satul Urleta – parțial.

orașul Breaza și comuna Adunați

HIDRO PRAHOVA S.A. anunță că, în vederea refacerii stocului foarte scăzut din rezervoarele de apă, din cauza lipsei precipitațiilor și a unui consum mare, este nevoită să furnizeze apă după un program prestabilit. Astfel că, furnizarea apei va fi întreruptă, în perioada 01 septembrie – 30 septembrie 2025, în intervalul orar 23:00 – 05:00, cu posibilitate de prelungire, în funcție de consum și încărcarea rețelei. Această întrerupere va afecta abonații care locuiesc în orașul Breaza și comuna Adunați.

comuna Gura Vadului

HIDRO Prahova S.A. anunță că, în vederea refacerii stocului de apă foarte scăzut din rezervoarele de apă, din cauza lipsei precipitațiilor și a unui consum excesiv de apă, este nevoită ca în perioada 01 septembrie – 30 septembrie 2025 să furnizeze apă după următorul program: dimineața , în intervalul orar 06:00 – 08:00, iar seara în intervalul orar 18:00 – 21:00. Vor fi afectați de această oprire abonații care locuiesc în satele: Gura Vadului, Tohani și Perșunari.

comuna Jugureni

HIDRO PRAHOVA S.A. anunță că, în vederea refacerii stocului foarte scăzut din rezervoarele de apă, din cauza lipsei precipitațiilor și a unui consum excesiv, este nevoită ca în perioada 01 septembrie – 30 septembrie 2025 să furnizeze apă în intervalul orar 18:00 -20:00. Această întrerupere va afecta abonații care locuiesc în comuna Jugureni.

comunele Vadu Sapat și Fântânele

HIDRO Prahova S.A. anunță că, în vederea refacerii stocului de apă din rezervoare, este nevoită ca în perioada 01 septembrie – 30 septembrie 2025 să furnizeze apă după următorul program: dimineața , în intervalul orar 06:00 – 08:00, iar seara în intervalul orar 19:00 – 21:00. Vor fi afectați de această oprire abonații care locuiesc în comunele: Vadu Sapat și Fântânele.

Apă cu debit redus

Începând de luni, 1 septembrie, în alte localități din Prahova furnizarea apei se va face la un debit redus. Operatorul Hidro Prahova invocă lucrări de întreținere la Stația de Tratare a Apei Voila efectuate de compania ESZ.

Potrivit unui comunicat al Hidro Prahova, în vederea începerii lucrărilor de reparație la decantorul radial nr.2 – fir potabil al Stației de Tratare a Apei Voila, debitul de apă potabilă va fi redus începând cu 1 septembrie 2025, ora 13:00 pentru o perioadă de aproximativ 60 de zile.

Localitățile afectate sunt:

• orașele Breaza, Câmpina, Băicoi

• comunele Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești, Poiana Câmpina, Adunați, Vărbilău, Aluniș

Abonații din aceste localități pot resimți scăderi de presiune sau, punctual, întreruperi în furnizare, în special în zonele mai înalte sau la capetele de rețea.

Pentru detalii, abonații pot suna la dispeceratul HIDRO PRAHOVA la numărul de telefon: 0724 299 614.