Curse speciale TCE la Republik Fest Ploiești 2025

A mai rămas mai puțin de o săptămână până la începerea Republik Fest 2025, festivalul toamnei la Ploiești. Evenimentul, organizat de filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, va avea loc în perioada 5-7 septembrie la Parcul Bucov.

Autobuze TCE cu program prelungit

Organizatorii au anunțat că pe perioada festivalului linia TCE 40B (Hale Coreco – Parc Bucov) va avea program prelungit (până la ora 02:00) și o frecvență crescută (plecare la fiecare 30 de minute), pentru ca toți participanțții să ajungă în siguranță și la timp la concerte și înapoi în oraș.

”Recomandăm cu tărie folosirea transportului în comun pentru a evita aglomerația din trafic, mai ales că parcarea din zona Parcului Bucov este extrem de limitată. Mulțumim TCE Ploiești pentru sprijin. Ne vedem între 5-7 septembrie în Parcul Memorial „Constantin Stere”!” este mesajul organizatorilor.

Biletele și abonamentele sunt disponibile pe republikfest.ro și filarmonicaploiesti.ro .

Cine cântă la Republik Fest 2025

Primul festival fusion-simfonic din România aduce împreună orchestre, coruri și artiști consacrați ai scenei internaționale și locale, într-o fuziune de genuri ce traversează rock, hip-hop, folclor, jazz, muzică electronică și simfonică.

Vineri, 5 septembrie, startul este grandios: Queen Simfonic, cu Orchestra și Corul Filarmonicii Ploiești, Zoom Band, Dan Helciug și Nicu Patoi, sub bagheta dirijorului Eduard Dinu. Tot în prima seară, publicul va cânta piesele trupei Grimus, în varianta simfonic cu Orchestra Filarmonicii Ploiești, Norzeatic & Qinta Spartă feat. Ploiești Big Band Jazz Society, Grayssoker, Argatu, Paul Tihan, Sukar Nation, Sedativ, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee, Roșu Vara, Arthur Project și Kronophagia.

Sâmbătă, 6 septembrie, energia se mută între sonorități urbane și rock alternativ. Cap de afiș este Nneka, artista nigeriano-germană cu un mesaj social puternic, urmată de Deliric x Silent Strike Simfonic, The Mono Jacks, Toulouse Lautrec, Sam Evans, Pinholes și Am Fost la Munte și Mi-a Plăcut. Andu Simion și Tea Bee, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee. Corul Filarmonicii aduce spectacolul „The Greatest Show”, iar teatrul completează ziua cu „Ferma animalelor” de George Orwell.

Duminică, 7 septembrie, festivalul atinge apogeul cu Hooverphonic, legendara trupă belgiană, și Subcarpați Simfonic cu orchestra Filarmonicii Oltenia Craiova. Pe scenă vor urca și byron, Cojo x Corul Filarmonicii Ploiești, E-an-na, Dimitri’s Bats, Claro Que No, Tripolar, Rareș Țone aka Varer, Ploiești Jazz Trio și Carmen Sylva Group, iar Teatrul „Toma Caragiu” pune în scenă spectacolul „Al matale, Caragiale”.

Muzica este pentru toți

O premieră absolută la Republik Fest 2: concertele Deliric și Subcarpați vor fi interpretate în limbaj mimico-gestual românesc (LSR) pentru persoanele surde. Interpretarea va fi realizată de Lavinia Chițu, interpret autorizat în LSR, cunoscută pentru modul în care transformă muzica în experiențe vizuale, ducând energia concertelor către un public care rareori are acces la astfel de evenimente.

Festivalul tuturor generațiilor

Republik Fest este o experiență completă. Cei mici sunt așteptați cu piese de teatru, ateliere de creație, muzică și ritm, pictură pe față, vânătoare de comori sau mozaic. Tinerii pot descoperi scratching-ul, reciclarea creativă sau arta personalizării hainelor, iar adulții se pot bucura de zone de relaxare, photo corner-uri, instalații florale și parade spectaculoase de motociclete și mașini retro.

Festival al comunității

Republik Fest este despre oameni și comunitate. Astfel, vor fi plafonate prețurile pentru apă, sucuri și bere, iar pentru elevi și studenți există prețuri speciale la bilete și abonamente. În plus, elevii care au obținut nota 10 la Evaluarea Națională sau la Bacalaureat în 2025, precum și cei premiați la olimpiade naționale și internaționale, beneficiază de intrare gratuită – un gest de recunoaștere pentru tinerii care inspiră.

