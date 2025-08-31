- Publicitate -

Curse speciale TCE la Republik Fest Ploiești 2025

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

A mai rămas mai puțin de o săptămână până la începerea Republik Fest 2025, festivalul toamnei la Ploiești. Evenimentul, organizat de filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, va avea loc în perioada 5-7 septembrie la Parcul Bucov.

- Publicitate -

Din articol

Autobuze TCE cu program prelungit

Organizatorii au anunțat că pe perioada festivalului linia TCE 40B (Hale Coreco – Parc Bucov) va avea program prelungit (până la ora 02:00) și o frecvență crescută (plecare la fiecare 30 de minute), pentru ca toți participanțții să ajungă în siguranță și la timp la concerte și înapoi în oraș.

”Recomandăm cu tărie folosirea transportului în comun pentru a evita aglomerația din trafic, mai ales că parcarea din zona Parcului Bucov este extrem de limitată. Mulțumim TCE Ploiești pentru sprijin. Ne vedem între 5-7 septembrie în Parcul Memorial „Constantin Stere”!” este mesajul organizatorilor.

Biletele și abonamentele sunt disponibile pe republikfest.ro și filarmonicaploiesti.ro.

Cine cântă la Republik Fest 2025

Primul festival fusion-simfonic din România aduce împreună orchestre, coruri și artiști consacrați ai scenei internaționale și locale, într-o fuziune de genuri ce traversează rock, hip-hop, folclor, jazz, muzică electronică și simfonică.

Social

Sindicatele din administrație, protest pe termen nelimitat

Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual Forța Legii, reprezentativă pe sectorul Administrație publică, anunță declanșarea unui protest pe durată nelimitată.Acțiunea va începe începând...
- Publicitate -

Vineri, 5 septembrie, startul este grandios: Queen Simfonic, cu Orchestra și Corul Filarmonicii Ploiești, Zoom Band, Dan Helciug și Nicu Patoi, sub bagheta dirijorului Eduard Dinu. Tot în prima seară, publicul va cânta piesele trupei Grimus, în varianta simfonic cu Orchestra Filarmonicii Ploiești, Norzeatic & Qinta Spartă feat. Ploiești Big Band Jazz Society, Grayssoker, Argatu, Paul Tihan, Sukar Nation, Sedativ, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee, Roșu Vara, Arthur Project și Kronophagia.

Sâmbătă, 6 septembrie, energia se mută între sonorități urbane și rock alternativ. Cap de afiș este Nneka, artista nigeriano-germană cu un mesaj social puternic, urmată de Deliric x Silent Strike Simfonic, The Mono Jacks, Toulouse Lautrec, Sam Evans, Pinholes și Am Fost la Munte și Mi-a Plăcut. Andu Simion și Tea Bee, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee. Corul Filarmonicii aduce spectacolul „The Greatest Show”, iar teatrul completează ziua cu „Ferma animalelor” de George Orwell.

Duminică, 7 septembrie, festivalul atinge apogeul cu Hooverphonic, legendara trupă belgiană, și Subcarpați Simfonic cu orchestra Filarmonicii Oltenia Craiova. Pe scenă vor urca și byron, Cojo x Corul Filarmonicii Ploiești, E-an-na, Dimitri’s Bats, Claro Que No, Tripolar, Rareș Țone aka Varer, Ploiești Jazz Trio și Carmen Sylva Group, iar Teatrul „Toma Caragiu” pune în scenă spectacolul „Al matale, Caragiale”.

- Publicitate -

Muzica este pentru toți

O premieră absolută la Republik Fest 2: concertele Deliric și Subcarpați vor fi interpretate în limbaj mimico-gestual românesc (LSR) pentru persoanele surde. Interpretarea va fi realizată de Lavinia Chițu, interpret autorizat în LSR, cunoscută pentru modul în care transformă muzica în experiențe vizuale, ducând energia concertelor către un public care rareori are acces la astfel de evenimente.

Festivalul tuturor generațiilor

Republik Fest este o experiență completă. Cei mici sunt așteptați cu piese de teatru, ateliere de creație, muzică și ritm, pictură pe față, vânătoare de comori sau mozaic. Tinerii pot descoperi scratching-ul, reciclarea creativă sau arta personalizării hainelor, iar adulții se pot bucura de zone de relaxare, photo corner-uri, instalații florale și parade spectaculoase de motociclete și mașini retro.

Festival al comunității

Republik Fest este despre oameni și comunitate. Astfel, vor fi plafonate prețurile pentru apă, sucuri și bere, iar pentru elevi și studenți există prețuri speciale la bilete și abonamente. În plus, elevii care au obținut nota 10 la Evaluarea Națională sau la Bacalaureat în 2025, precum și cei premiați la olimpiade naționale și internaționale, beneficiază de intrare gratuită – un gest de recunoaștere pentru tinerii care inspiră.

Social

Sindicatele din administrație, protest pe termen nelimitat

Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual Forța Legii, reprezentativă pe sectorul Administrație publică, anunță declanșarea unui protest pe durată nelimitată.Acțiunea va începe începând...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

1
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Exclusiv

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Exclusiv

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Exclusiv

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Exclusiv

Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

3
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Trafic închis, luni, pe Transfăgărășan

0
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a...
Viața Prahovei

Turiști salvați de Salvamont în Prahova. Nouă intervenții în 24 de ore

0
A fost un weekend plin pentru salvamontiștii din Prahova....
Social

Sindicatele din administrație, protest pe termen nelimitat

0
Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual Forța Legii,...
Eveniment

Cod galben de ploi și vijelii în Prahova

0
Prahova se află sub avertizare meteo, cod galben, duminică,...
Sport

Reuniune hipică, duminică, la Hipodromul Ploieşti

0
Finalul de vacanţă aduce o nopuă reuniune hipică, duminică,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

14
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Sindicatele din administrație, protest pe termen nelimitat

Marius Nica -
Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual Forța Legii,...

Ce poți face astăzi la Ploiești: tur istoric și film în aer liber

Marius Nica -
Asociația Ploiești pentru oameni organizează duminică, 31 august, mai...

Apel umanitar pentru Tudor, un copil de trei ani cu Sindrom Leigh

Observatorul Prahovean -
Tudor, un băiețel minunat de doar 3 ani, vesel,...

Problema cu apa în două localități din Prahova. „Stăm la cozi la izvoare”

Observatorul Prahovean -
Două localități din Prahova, dintre care un oraș, au...
- Publicitate -

Florin Ghica, tânărul care îi ajută pe copii la început de școală

Luiza Toboc -
Sunt mulți prahovenii care fac bine. Nu din dorința...

Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau înapoi

Ciprian Pap -
Încă nu a trecut vara calendaristică, însă apropierea de...

Premieră: Concerte la Republik Fest în limbaj mimico-gestual

Marius Nica -
La Republik Fest 2 muzica este pentru toți. Anul acesta,...

Tratamentul Laviniei Vlad, plătit de Ministerul Sănătății

Luiza Toboc -
Ploieșteanca în vârstă de 37 de ani, care a...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean