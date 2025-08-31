- Publicitate -

Sindicatele din administrație, protest pe termen nelimitat

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual Forța Legii, reprezentativă pe sectorul Administrație publică, anunță declanșarea unui protest pe durată nelimitată.

- Publicitate -
Acțiunea va începe începând de luni, 1 septembrie 2025, ora 9.00, ca reacție la măsurile abuzive de reformă pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan dorește să le angajeze în Parlament.
Motivul protestului îl reprezintă pachetul de măsuri promovat de Guvern.
În opinia sindicaliștilor, acesta aduce cea mai severă lovitură aplicată Administrației publice locale din ultimii 35 de ani.
Efectele vor fi:
Reducerea drastică a personalului cu cu 25% în primării și cu cu 20% din instituțiile Prefectului, fără criterii clare și fără evaluarea impactului social.
Introducerea obligativității muncii cu jumătate de normă pentru funcționarii publici, măsură arbitrară care va genera insecuritate profesională și plecarea personalului calificat.
Eliberarea din funcție și trecerea în Corpul de rezervă a celor care refuză transformarea raportului de muncă, ceea ce reprezintă un abuz fără precedent.
Afectarea Poliției Locale și a serviciilor de pază, prin reducerea numărului de posturi și interzicerea organizării unor structuri în localitățile sub 4.500 de locuitori, cu riscul grav de a lăsa comunități întregi fără protecție și siguranță.
Inechitate flagrantă: în timp ce personalul din Administrație este redus și împins spre precaritate, Guvernul menține și chiar întărește numărul de consilieri personali pentru primari, viceprimari, prefecți și președinți de consilii județene – adevărate sinecuri politice pe bani publici.
Centralizarea salarială abuzivă: pentru primăriile care nu își pot acoperi cheltuielile salariale din venituri proprii, salariile personalului nu vor mai fi stabilite de consiliile locale, ci prin grile impuse de Guvern, ceea ce anulează principiul autonomiei locale.
Sancțiuni disproporționate: primarii și șefii compartimentelor financiare sunt puși sub presiunea unor controale ANAF și a unor sancțiuni financiare directe din partea Curților de Conturi, riscând blocarea bugetelor locale și destabilizarea comunităților.
”Nu suntem împotriva reformei, dimpotrivă, am solicitat ani la rând măsuri reale de reformă. Guvernul refuză să atingă salariile mari și funcțiile neesențiale, precum cele ale Viceprimarilor sau Administratorilor publici și să reducă numărul acestora, preferând să lovească brutal în angajații de rând și în stabilitatea Administrației locale. Am propus măsuri alternative de eficiență, precum desființarea funcțiilor de Viceprimar și Administrator public, limitarea indemnizațiilor consilierilor locali și condiționarea angajării administratorilor publici”  au transmis sindicaliștii.
Astfel, începând de luni, 1 septembrie, membrii sindicatelor afiliate Uniunii Forța Legii din toate primăriile și instituțiile și serviciile Administrației publice locale vor adopta ca formă de protest prezența la serviciu fără lucrul cu publicul, până la retragerea sau corectarea acestor măsuri.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

1
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Exclusiv

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Exclusiv

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Exclusiv

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Exclusiv

Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

3
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Trafic închis, luni, pe Transfăgărășan

0
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a...
Viața Prahovei

Turiști salvați de Salvamont în Prahova. Nouă intervenții în 24 de ore

0
A fost un weekend plin pentru salvamontiștii din Prahova....
Social

Curse speciale TCE la Republik Fest Ploiești 2025

0
A mai rămas mai puțin de o săptămână până...
Eveniment

Cod galben de ploi și vijelii în Prahova

0
Prahova se află sub avertizare meteo, cod galben, duminică,...
Sport

Reuniune hipică, duminică, la Hipodromul Ploieşti

0
Finalul de vacanţă aduce o nopuă reuniune hipică, duminică,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

14
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Curse speciale TCE la Republik Fest Ploiești 2025

Marius Nica -
A mai rămas mai puțin de o săptămână până...

Ce poți face astăzi la Ploiești: tur istoric și film în aer liber

Marius Nica -
Asociația Ploiești pentru oameni organizează duminică, 31 august, mai...

Apel umanitar pentru Tudor, un copil de trei ani cu Sindrom Leigh

Observatorul Prahovean -
Tudor, un băiețel minunat de doar 3 ani, vesel,...

Problema cu apa în două localități din Prahova. „Stăm la cozi la izvoare”

Observatorul Prahovean -
Două localități din Prahova, dintre care un oraș, au...
- Publicitate -

Florin Ghica, tânărul care îi ajută pe copii la început de școală

Luiza Toboc -
Sunt mulți prahovenii care fac bine. Nu din dorința...

Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau înapoi

Ciprian Pap -
Încă nu a trecut vara calendaristică, însă apropierea de...

Premieră: Concerte la Republik Fest în limbaj mimico-gestual

Marius Nica -
La Republik Fest 2 muzica este pentru toți. Anul acesta,...

Tratamentul Laviniei Vlad, plătit de Ministerul Sănătății

Luiza Toboc -
Ploieșteanca în vârstă de 37 de ani, care a...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean