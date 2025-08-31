- Publicitate -

Ce poți face astăzi la Ploiești: tur istoric și film în aer liber

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Asociația Ploiești pentru oameni organizează duminică, 31 august, mai multe activități din sezonul comunitar, Dâmbu pentru oameni.

Acestea se vor desfășura pe Strada Cornățel, pe malul Dâmbu, zona aflată între podul Mihai Bravu și primul pod pietonal pe sensul de mers dinspre Mihai Bravu în direcția Obor/Afi/Dedeman. Participarea este gratuită! Astăzi vor avea loc trei evenimente importante, anunțate de organizatori după cum urmează:

Între orele 10:00 și 11:00 atelier de lectură pentru copii

Refrenul cântat pe repeat, viteza la mâncat dulciuri sau maratonul de jucării împrăștiate prin casă s-ar putea să nu fie chiar superputerile la care ne gândim.

Haideți să le descoperim împreună, cu pelerine și măști, alături de Batpig-porcușorul erou care salvează orașul de răufăcători.

Atelierul va fi ghidat de Oana Purice, agent literar, traducătoare de romane grafice, membră în Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Urbana și, cel mai important, mama lui Tudor și a Irinei. Vârsta recomandată: 5-9 ani Părinți, aduceți-i pe cei mici și haideți să începem împreună dimineața cu joacă, povești și superputeri!

Între orele 11:00 și 12:30 – tur istoric

Cine ar fi crezut că Dâmbu ascunde atâtea povești? Unele uimitoare, altele triste, câteva vesele și aproape toate uitate. În ultima zi de vară pornim într-o plimbare relaxată pe malurile Dâmbului și prin împrejurimi, pentru a descoperi locuri, clădiri și istorii despre care se vorbește prea puțin – de la inundații devastatoare până la imaginea de „pârâu cu 50% apă și restul țiței”.

Ne va ghida Lucian Vasile, istoric și scriitor ploieștean, autor al mai multor volume despre istoria orașului și fondator al Asociatiei pentru Educatie si Dezvoltare Urbana și Republica Ploiesti. Cu pasiunea sa pentru trecutul Ploieștiului, Lucian știe să aducă la viață povești, oameni și clădiri uitate.  Recomandăm să veniți cu încălțăminte comodă, pălărie sau șapcă și o sticlă de apă rece. Și, bineînțeles, cu multă voie bună.

De la ora 19:45 cinema în aer liber

Prima zi a sezonului comunitar Dâmbu pentru oameni se încheie cu o proiecție de film oferită de Goethe-Institut Bucuresti

Checker Tobi și călătoria spre râurile zburătoare este un film de aventură pentru întreaga familie, care combină documentarul cu ficțiunea și ne poartă prin unele dintre cele mai spectaculoase locuri ale planetei. O poveste despre prietenie, curiozitate și responsabilitatea noastră față de planeta pe care trăim – perfectă pentru copii și adulți deopotrivă.Dacă vremea ne joacă feste, proiecția de film va fi reprogramată.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
