Premieră: Concerte la Republik Fest în limbaj mimico-gestual

La Republik Fest 2 muzica este pentru toți. Anul acesta, concertele Deliric și Subcarpați vor fi interpretate în limbaj mimico-gestual românesc (LSR), pentru ca și persoanele surde să poată trăi emoția muzicii în limba lor maternă. Festivalul se desfășoară în perioada 5-7 septembrie la Parcul Bucov.
Cine concertează la Republik Fest 2025
Printre artiștii de top prezenți la a doua ediție a Republik Fest se numără și Hooverphonic. Originară din Belgia, trupa Hooverphonic este cunoscută în întreaga lume pentru stilul său unic, care îmbină trip-hop-ul cu influențe de rock alternativ și electronic.
Melodii precum “Mad About You”, “Eden” sau “2 Wicky” au devenit repere în muzica ultimelor decenii, iar concertul de la Ploiești oferă publicului ocazia rară de a asculta live aceste piese legendare. Trupa promite un show live impresionant. Publicul este așteptat să participe în număr mare, biletele fiind deja disponibile online, iar cererea ridicată sugerează că locurile se pot epuiza rapid.
Pe lângă Hooverphonic , pe scenele de la Republik Fest 2025 vor mai urca trupe și artiști de renume, precum: Subcarpați Simfonic, Nneka, Deliric x Silent Strike (în variantă simfonică), byron, Grimus Simfonic, Toulouse Lautrec, Claro Que No, Sukar Nation, Dimitri’s Bats, E-an-na, Paul Tihan, GRAYSSOKER, Pinholes, Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut și mulți alții!
Vezi aici Programul pe zile
Republik Fest 2025 – 3 zile de muzică și experiențe premium
Organizatorii promit un festival la standarde internaționale, cu: artiști internaționali în premieră în România, scene spectaculoase și sunet de ultimă generație, prețuri plafonate la bere, apă și sucuri, zone de relaxare, food court, activități și surprize pentru public.