Toate instanțele de judecată sunt în grevă. Nu se țin procese!

Toate tribunalele, judecătoriile și curțile de apel din țară, inclusiv cele din Prahova, au intrat în grevă generală.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că toate instanțele au hotărât că se impune suspendarea proceselor, cu excepția urgențelor.

Procese suspendate pe termen nelimitat

Magistrații solicită retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor și încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă.

”Dată fiind această situație, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menționat, s-a hotărât ca în perioada următoare activitatea instanțelor să se desfășoare potrivit celor stabilite prin hotărârile adunărilor generale, informații suplimentare referitoare la acest aspect regăsindu-se pe portalul fiecărei instanțe de judecată” se arată în comunicatul CSM.

Ce prevede proiectul contestat de magistrați

Potrivit proiectului de ordonanță de guvern, pensia unui magistrat va fi acordată în funcție de salariul încasat în ultimii cinci ani de activitate dinaintea datei pensionării. De asemenea, nu va putea depăși 70% din venitul net avut în ultima lună dinaintea pensionări.

În plus, magistrații se vor putea pensiona anticipat după 35 de ani de vechime. Dacă nu au vârsta 65 de ani, li se va aplica o penalizare anuală de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public.

La protestul judecătorilor s-au alăturat și procurorii, care au anunțat că nu vor mai soluționa decât dosarele considerate urgențe.

Reacția Ministrului Justiției

„Ministerul Justiției nu a fost informat oficial de adoptarea unor forme de protest. Am văzut anunțurile la nivel de comunicare publică.

În momentul în care vom primi o comunicare oficială și documente care să prezinte argumentele de drept și de fapt, precum și conținutul și limitele măsurilor care sunt adoptate, vom comenta mai aplicat asupra acestor inițiative. În momentul de față, greva nu este permisă în sistemul judiciar și orice formă de protest trebuie să asigure continuarea activității judiciare.

Asta pentru că justiția este un serviciu public esențial pentru societate, iar cei mai importanți sunt justițiabilii, adică cetățenii, care au drepturi și libertăți ce trebuie respectate”, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu, la Digi 24.

