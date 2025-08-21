- Publicitate -

ANAF: Cum poți mânca și bea la restaurant fără să plătești

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

ANAF a lansat o campanie de informare publică privind drepturile clienților din domeniul HORECA (restaurante, baruri, cafenele, fast-food-uri etc).

- Publicitate -

Printre acestea se numără și cel de a beneficia de serviciile unităților de alimentație publică fără să le achite dacă nu primesc bon fiscal.

Ce drepturi au clienții în HORECA, potrivit unui comunicat al ANAF

La plata în numerar, clienții trebuie să solicite și să primească bonul fiscal, acesta fiind documentul obligatoriu care atestă tranzacția. În situația plăților prin card, clientul are dreptul să solicite emiterea și înmânarea bonului fiscal.

La plata cu cardul de credit sau debit, operatorii economici nu au obligația legală de a emite și înmâna bonul fiscal, însă acesta poate fi tipărit și oferit la cererea expresă a clientului.

Sport

Rafael Baldres Hermann „Rafinha” a semnat cu FC Petrolul Ploiești!

Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu fotbalistul spaniol Rafael Baldres Hermann. Jucătorul a semnat un angajament pentru următoarele două sezoane, cu drept...
- Publicitate -

În cazul în care comercianții refuză emiterea şi înmânarea bonului fiscal, cu excepţia situaţiei defectării aparatelor de marcat electronice fiscale când se emit chitanțe potrivit legii, clientul are dreptul de a beneficia de bunul achiziţionat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.

Cum poți reclama la ANAF evaziunea fiscală

Pentru a facilita semnalarea cazurilor în care dreptul la bon fiscal nu este respectat, ANAF pune la dispoziție o linie de contact. Orice situație de acest tip poate fi semnalată la adresa de e-mail:[email protected] , inclusiv prin transmiterea unei fotografii/scanări lizibile a documentului înmânat pentru plata serviciilor/bunurilor achiziționate, achitate cu numerar, fără emiterea și înmânarea bonului fiscal.

Pentru ca sesizările să poată fi analizate și soluționate cât mai eficient, ANAF îi invită pe cetățeni să transmită detalii relevante privind situația constatată, precum denumirea și adresa unității de alimentație publică, data și ora vizitei, precum și o scurtă descriere a evenimentului.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

0
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
Exclusiv

Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

1
În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

6
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

2
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

80% din plantele noi din Ploiești rezistă secetei

0
În condițiile încălzirii globale, temperaturile ridicate și seceta afectează...
Eveniment

Medicul din Urlați, care a dat afară o bolnavă, a fost amendat

0
Medicul urgentist, Tudor Constantin, de la Spitalul Orășenesc din...
Social

Primăria Blejoi primește cereri pentru vouchere de energie

0
Primăria Blejoi a publicat nformații importante pentru consumatorii vulnerabili...
Economic

Rompetrol Rafinare ia instalat un simulator pentru operatori

0
Rompetrol Rafinare a finalizat implementarea primei etape a unui...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

7
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

6
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Primăria Blejoi primește cereri pentru vouchere de energie

Observatorul Prahovean -
Primăria Blejoi a publicat nformații importante pentru consumatorii vulnerabili...

Voucherele de 50 lei pentru energie pot fi solicitate online

Roxana Tănase -
Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de...

Strada Lipscani din Ploiești, readusă la ”viață” de Bogdan Vasilescu

Marius Nica -
Fotograful ploieștean Bogdan Vasilescu a readus la viață imaginea...

Pacientă dată afară din spitalul Urlați pe motiv că nu reprezintă urgență

Luiza Toboc -
Situație revoltătoare la Spitalul Orășenesc din Urlați. Ajunsă în...
- Publicitate -

Angajații la stat nu vor mai putea cumula pensia cu salariul

Marius Nica -
Angajații la stat nu mai pot încasa atât pensia,...

Zeci de mii de lei pentru Zilele comunei Ciorani. Oamenii sunt revoltați

Luiza Toboc -
Pe fondul tăierilor de cheltuieli bugetare anunțate de Guvernul...

Dimitri’s Bats, la Republik Fest 2025. Povestea microfonului Papei

Marius Nica -
Între 5 și 7 septembrie, Parcul Bucov devine scena...

La doar cinci luni de viață, micuța Ema luptă să trăiască

Luiza Toboc -
Micuța Ema Ștefania are doar cinci luni de viață...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean