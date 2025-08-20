- Publicitate -

Angajații la stat nu vor mai putea cumula pensia cu salariul

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Angajații la stat nu mai pot încasa atât pensia, cât și salariu. Interdicția apare în noul pachet fiscal propus de premierul Ilie Bolojan.

- Publicitate -

Guvernul pregătește un nou set de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Printre acestea se numără și interzicerea cumului pensie-salariu la stat.

„Personalul plătit din fonduri publice (…)  căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, inclusiv decizia de pensie de serviciu sau decizia de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică, are dreptul de a continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Persoanele menţionate pot fi menţinute în activitate, în baza unei cereri, cu condiţia suspendării plăţii pensiei (…) Neexercitarea dreptului de a continua activitatea sau lipsa acordului ordonatorului de credite/angajatorului pentru continuarea activităţii conduc la încetarea de drept a contractului de muncă/ raportului de muncă/de serviciu militar”, se mai arată în nota de fundamentare citată de digi24.ro.

Eveniment

Mărturia șoferului de TIR în fața căruia doi tineri s-au aruncat pe A1

Apar noi detalii detalii în cazul tragicului accident produs ieri pe A1 București-Pitești, care conturează ipoteza unei sinucideri. Cele două victime au fost identificate. Potrivit...
- Publicitate -

Alte măsuri din noul pachet vizează suspendarea concursurilor pentru posturile vacante, înghețarea transferurilor și detașărilor între instituțiile de stat, precum și reducerea indemnizațiilor și posturilor din Consiliile de Administrație ale companiilor de stat. Totodată se are în  vedere și reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

1
În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

5
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

2
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
Exclusiv

Consilier din Filipeștii de Pădure acuză o amenințare ”îți dau cu bâta-n cap”

0
Ligia Bucurică, consilier local în comuna Filipeștii de Pădure...
Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

Investiție de 136,9 milioane lei pentru apă și canalizare în Aluniș și Bertea

0
Miercuri, 20 august, în comuna Aluniș, a avut loc...
Administrație

Posturile vacante vor fi blocate în primării

0
Posturile vacante nu vor mai putea fi scoase la...
Eveniment

Firmă din Băicoi, închisă din cauza poluării. Ce reclamau localnicii

0
O firmă din Băicoi a fost închisă de autorități...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

1
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Miliția Consumatorului

Profi retrage un aliment care poate fi toxic

0
Lanțul de magazine Profi anunță retragerea de la comercializare...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

1
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

3
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

5
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Zeci de mii de lei pentru Zilele comunei Ciorani. Oamenii sunt revoltați

Luiza Toboc -
Pe fondul tăierilor de cheltuieli bugetare anunțate de Guvernul...

Dimitri’s Bats, la Republik Fest 2025. Povestea microfonului Papei

Marius Nica -
Între 5 și 7 septembrie, Parcul Bucov devine scena...

La doar cinci luni de viață, micuța Ema luptă să trăiască

Luiza Toboc -
Micuța Ema Ștefania are doar cinci luni de viață...

Bulevardul Carol I din Câmpina, înțesat de chinezării, cazinouri și farmacii

Luiza Toboc -
O plimbare pe bulevardul Carol I din Câmpina (nume...
- Publicitate -

Naistul Nicolae Voiculeț, evacuat din casa de la Bușteni

Luiza Toboc -
Nicolae Voiculeț, renumitul muzician premiat international, a publicat un...

Amenzi uriașe pentru construcții de garaje fără autorizații

David Mihalache -
Amenzile pentru construcția de garaje, șoproane, grajduri sau depozite...

Sora ploieștencei arse, infectată la Floreasca, noi mărturii cutremurătoare

Luiza Toboc -
Lavinia Vlad, ploieșteanca în vârstă de 37 de ani,...

Bănci vandalizate într-un parc de joacă din Câmpina

Luiza Toboc -
Băncile dintr-un parc de joacă al Câmpinei, abia dat...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean