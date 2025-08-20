Angajații la stat nu vor mai putea cumula pensia cu salariul

Angajații la stat nu mai pot încasa atât pensia, cât și salariu. Interdicția apare în noul pachet fiscal propus de premierul Ilie Bolojan.

Guvernul pregătește un nou set de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Printre acestea se numără și interzicerea cumului pensie-salariu la stat.

„Personalul plătit din fonduri publice (…) căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, inclusiv decizia de pensie de serviciu sau decizia de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică, are dreptul de a continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Persoanele menţionate pot fi menţinute în activitate, în baza unei cereri, cu condiţia suspendării plăţii pensiei (…) Neexercitarea dreptului de a continua activitatea sau lipsa acordului ordonatorului de credite/angajatorului pentru continuarea activităţii conduc la încetarea de drept a contractului de muncă/ raportului de muncă/de serviciu militar”, se mai arată în nota de fundamentare citată de digi24.ro.

Alte măsuri din noul pachet vizează suspendarea concursurilor pentru posturile vacante, înghețarea transferurilor și detașărilor între instituțiile de stat, precum și reducerea indemnizațiilor și posturilor din Consiliile de Administrație ale companiilor de stat. Totodată se are în vedere și reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM.