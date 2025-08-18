Dimitri’s Bats, la Republik Fest 2025. Povestea microfonului Papei

Între 5 și 7 septembrie, Parcul Bucov devine scena celui mai așteptat eveniment muzical al anului din Ploiești – Republik Fest 2025. Printre artiștii care vor electriza atmosfera se numără și Dimitri’s Bats. Trupa este una dintre cele mai proaspete și inovatoare apariții de pe scena indie/alternative din România.

Energie, originalitate și o poveste incredibilă

Formată în 2017, trupa a cucerit rapid publicul printr-un mix unic de sunete eclectice, condimentate cu accente întunecate. Aceste ritmuri te fac să dansezi încă de la prima audiție.

Povești memorabile

Una dintre cele mai neobișnuite întâmplări îl are în prim-plan pe Radu, membru al trupei, și… Papa. În timpul vizitei oficiale la București, Suveranul Pontif a folosit chiar microfonul personal al lui Radu Osaciuc, vocea și liderul trupei, un model Shure KSM8 din nichel, împrumutat de la acesta la solicitarea echipei papale.

O întâmplare greu de imaginat, dar perfect adevărată – care adaugă și mai multă culoare universului acestei trupe.

La Republik Fest 2025, Dimitri’s Bats promit un concert memorabil, cu energie, ritmuri care te prind din prima secundă și vibe-ul inconfundabil care i-a consacrat. Dacă i-ai mai ascultat, știi deja ce urmează. Dacă nu, atunci acesta e momentul perfect să-i descoperi!

Cine mai cântă la Republik Fest 2025

Pe lângă Dimitri’s Bats, pe scenele de la Republik Fest 2025 vor mai urca trupe și artiști de renume, precum: Hooverphonic, Subcarpați Simfonic, Nneka, Deliric x Silent Strike (în variantă simfonică), byron, Grimus Simfonic, Toulouse Lautrec, Claro Que No, Sukar Nation, E-an-na, Paul Tihan, GRAYSSOKER, Pinholes, Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut, plus forța simfonică a Filarmonicii din Ploiești cu proiectul „Queen simfonic” dar și Corul Filarmonicii „Paul Constantinescu” – Ploiești cu „The Greatest Show”

Biletele la Republik Fest Ploiești 2025 pot fi procurate online de AICI