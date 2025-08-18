Bulevardul Carol I din Câmpina, înțesat de chinezării, cazinouri și farmacii

O plimbare pe bulevardul Carol I din Câmpina (nume atribuit în semn de respect față de primul rege al României) îți arată, astăzi, o față nu prea prietenoasă a ceea ce, în perioada interbelică, era parte elegantă a arterei ce lega Bucureștiul de stațiunea Sinaia.

- Publicitate -

Centrul orașului a devenit înțesat de magazine chinezești, farmacii și săli de jocuri pentru amatorii de senzații.

De la aerul boem pe care l-a avut cândva, bulevardul Carol I al celui de-al doilea municipiu al Prahovei a devenit un bulevard tern în care predomină magazinele chinezești pline de kitsch-uri, dar și „agresat”, cel puțin din punct de vedere vizual, ziua, de săli de jocuri unde, acum câțiva ani, nu mulți la număr, găseai spații comerciale cu produse destinate bebelușilor sau magazine decente unde erau comercializate produse textile.

Toate transformate, astăzi, pare-se, în ceea ce poate fi considerată doar o afacere…rentabiiă, din păcate.

Eveniment Localnicii din Bertea sunt terorizați de urși: „Dorm în pod” Localnicii din comuna prahoveană Bertea sunt terorizați, de o lună de zile, de urşii flămânzi care ies pe străzi ca să caute hrană. Un...

- Publicitate -

Nu lipsesc nici farmaciile, lipite una de alta, care domină peisajul urban al bulevardului ce poartă nume regal, cu unele blocuri,(în zona spitalului), găzduind chiar și cinci astfel de unități pe o porțiune de câțiva zeci de metri.

Cauza principală pare să fie profitabilitatea industriei pharma, dar și îmbătrânirea populației orașului, care determină o cerere permanentă pentru medicamente.

Cu adevărat trist este faptul că, dincolo de kitsch-urile magazinelor chinezești care efectiv îți lezează retina prin multitudinea de… „de toate” afișate ostentativ la vedere, și sălile de jocuri de noroc s-au înmulțit fix ca „ciupercile după ploaie”.

- Publicitate -

Asta în orașul care, acum vreme, se mândrea cu cei mai mulți intelectuali la mia de locuitori.

Bulevardul din centrul municipiului se transformă, noaptea, într-un Las Vegas în miniatură. Asta deși localnicii din zonă, chiar dacă nu comentează, e clar că nu își doresc săli de „păcănele” la parterul blocurilor în care locuiesc.

Se pare că sălile de jocuri au devenit astăzi, însă la fel de „esențiale” precum farmaciile, dată fiind extinderea.

Social Naistul Nicolae Voiculeț, evacuat din casa de la Bușteni Nicolae Voiculeț, renumitul muzician premiat international, a publicat un mesaj tulburător pe pagina sa de Facebook, anunțând că autoritățile din stațiunea Bușteni au dispus...

- Publicitate -

La fel chinezăriile care au inundat bulevardul cu nume regal. Poate Câmpina ar merita mai mult… Măcar din simplul considerent că poartă numele întâiului rege pe care l-am avut.