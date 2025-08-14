Sora ploieștencei arse, infectată la Floreasca, noi mărturii cutremurătoare

Lavinia Vlad, ploieșteanca în vârstă de 37 de ani, mamă a doi copii, care a ajuns la Spitalul Floreasca din București cu arsuri pe 70% din suprafața corpului, dă semne de recuperare. Nu la spitalul din România, unde a contactat mai multe infecții nosocomiale,printre care și candida auris, ci într-o unitate spitalicească din Belgia. Sora acesteia, Alina Alexandru, face în continuare dezvăluiri cutremurătoare și explică faptul că medicii unui spital „din afară” au fost și sunt mult mai umani și buni profesioniști decât cei din România, țara lui „avem de toate”, care nu a învățat, se pare, ceea ce trebuia din experiența Colectiv.

- Publicitate -

Până pe 1 iunie 2025, ploieșteanca Lavinia Vlad era fericita mămică a doi băieței, Luca și Sebi, unul dintre ei cu delicate probleme de sănătate. Pentru a fi cât mai aproape de micuți, Lavinia a renunțat la serviciul pe care îl avea în cadrul unui supermarket și a ales să se dedice creșterii băiețeilor, fiind însoțitor pentru copilul cel mare.

Nimic nu prevestea nenorocirea care urma să se abată asupra familiei chiar în noaptea de dinainte de Ziua Copilului. O explozie la centrala termică și întreaga locuință a fost cuprinsă de foc. În vâltoarea flăcărilor, Lavinia a ars la propriu pentru a-și salva cei doi copilași. A reușit să-i scoată din casă, dar ea a ars pentru ca ei să trăiască.

Sora Lavinei nu vrea decât ca astfel de drame să nu se mai repete

57 de zile a petrecut femeia la Spitalul Floreasca din București, loc unde, povestește sora acesteia, a îndurat chinuri inimaginabile. „La fel eu, care am fost donator de țesuturi, dar și unchiul Gelu, care și-a dat piele din pielea lui pentru a o salva pe Lavinia”, povestește Alina Alexandru.

Eveniment Trafic blocat pe DN1A. O platformă auto a luat foc Un incendiu a izbucnit joi, 14 august 2025, pe DN1A, în zona Zalhanaua. Potrivit primelor informații a luat foc o platformă auto încărcată cu...

- Publicitate -

În ziua 71 de la tragedie, ploieșteanca s-a putut, în sfârșit ridica din patul în care a fost țintuită, cu dureri cumplite, atât amar de vreme.

Alina Alexandru încă așteaptă răpunsuri la atât de multe întrebări și spune că nicio secundă nu a simțit satisfacție pentru faptul că la Floreasca „au căzut capete”, ori că centrul de arși, avizat, potrivit rezultatelor controalelor, pe baza unor documente false, a fost închis. Femeia vrea doar ca astfel de drame să nu se mai repete.

Secția de la Floreasca unde a fost internată Lavinia Vlad își va pierde statutul de centru de arși, este anunțul făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

- Publicitate -

Acesta a mai precizat că rezultatele controlului făcut la Floreasca sunt de natură penală, motiv pentru care va sesiza Parchetul.

„Ziua 74. Azi, cu ajutorul unui robot, Lavinia a fost mutată din pat pe un fotoliu”

Scopul a fost de a o ajuta să facă pași către momentul cand va putea singura, cu ajutorul kinetoterapeutului, să se ridice în șezut la marginea patului.

Nu, nu a fost pusă să se ridice ea singură, nu a fost pusă să stea în picioare cu sângele șiroind din plăgile neoperate, nu a fost lăsată sa urle de durere și sa leșine.

Social Bănci vandalizate într-un parc de joacă din Câmpina Băncile dintr-un parc de joacă al Câmpinei, abia dat în funcțiune după modernizare au fost vandalizate zilele trecute. Vestea bună, transmite Primăria Câmpina, este...

- Publicitate -

Un robot existent în rezerva ei a fost cel care a făcut posibilă această mutare.

„A plâns toată dimineața, de frica faptului că iar va trăi durerea”

De frica faptului că o ia de la capat și că nu va mai rezista o dată să încerce să se ridice. Experiența trăită anterior o împiedică să își aducă aminte că nu a fost vreodată pusă în astfel de situații de la sosirea ei aici.

Atât de puternic era ecoul a ceea ce trăise în asa zisul centrul de arși Floreasca, încât azi nu mai reușea să vadă nicio urmă de speranță ca ar putea fi altfel, că ar putea să se bucure de părăsirea patului de spital pentru câteva minute, fără să o doboare durerea.

- Publicitate -

Am încercat sa o liniștesc înca de la prima oră a dimineții când m-a sunat și se îneca de plâns și groază. Am încercat să îi amintesc că aici nu a fost lăsată vreodată să îndure durerea. Totuși mesajul meu se pierdea în întunericul lăsat în sufletul ei de ceea ce a trăit deja.

Când a venit momentul, doar a închis ochii și a strâns din dinți, a făcut un efort să își mai acorde o dată încrederea unei echipe medicale.

Rezultatul îl vedeți în poza alăturată. Nu a stat doar cele 15 minute promise, a reușit să rămână 50 minute pe fotoliu.

- Publicitate -

„S-a bucurat nespus că nu mai era prizonieră pe un pat de spital”

Abia așteaptă următoarea mutare către fotoliu. Simte că e un prim pas spre părăsirea patului și apoi a spitalului.

La nivelul brațelor i-au fost scoase bandajele. Acum poartă doar compresivele, pe care le va purta mult timp înainte.

Rămâne un mister de ce aici poartă compresive și bandaje, dar în spitalul din România era lăsată descoperită, cu plăgile neacoperite.

- Publicitate -

Tot un mister rămâne faptul că reușește să se recupereze fără durerile crunte care au însoțit-o 7 săptămâni, înainte de transferul ei aici.

Face febră, în continuare. Riscul unui șoc septic nu a părăsit-o, dar starea ei generală s-a îmbunătățit și s-a renunțat la sonda nazală”, a transmis sora Laviniei Vlad, aceasta din urmă luptând încă pentru viață la Grand Hopital de Charleroi din Begia.

Același loc unde a fost dus, din păcate tardiv, și Alexandru Hogea, sinăianul care a fost victima cu numărul 60 din incendiul de la Colectiv.