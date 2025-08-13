Câini morți, la tomberon, în Prahova. Explicația adăpostului

Mai multe cadavre ale unor câini din adăpostul pentru animale fără stăpân din Târgșorul Vechi au fost puse în saci de gunoi și depozitate lângă un tomberon. Imaginile au fost trimise redacției de o cititoare.

- Publicitate -

Autoarea filmării suține că aceasta a fost făcută în dimineața zilei de 13 august, în incinta adăpostului de câini din Târgșorul Vechi.

”M-a izbit mirosul oribil de cadavru, iar când m-am apropiat de tomberon am văzut mai mulți câini morți, puși în saci de gunoi și aruncați pe jos” a fost mesajul iubitoarei de animale.

Aceasta susține că a observat în adăpost mai mulți câini cu căpușe și răni.

FOTO

Social Transformare majoră a Dâmbului, în Ploiești. Lista evenimentelor Malul pârâului Dâmbu, în zona Mihai Bravu, se va transforma într-un spațiu de evenimente sociale și culturale, în aer liber. Asociația Ploiești pentru oameni lansează...

- Publicitate -

1 de 3

Contactat de Observatorul Prahovean, reprezentantul adăpostului, Georgian Ariceșteanu, susține că animalele au murit din cauze naturale.

”Noi nu facem eutanasieri. Animalele au murit pentru că erau bolnave și pline de căpușe. Au fost aduse la noi în stare gravă și slăbite. Am dat comandă firmei specializate cu care avem contract să ridice pentru neutralizare cadavrele” a declarat reprezentantul adăpostului.

La rândul lor, reprezentanții Primăriei Târgșor au transmis că vor verifica situația de la adăpost.

Adăpostul, care are o pacacitate de cazare de 150 de animale fără stăpân, aparține Primăriei Târgșorul Vechi și este administrat de o societate din subordinea autorităților locale.

- Publicitate -

Cazul a intrat și în atenția Poliției Animalelor din Prahova. Vom reveni cu detalii.

UPDATE – Reacția IPJ Prahova:

”Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la moartea mai multor animale în comuna Târgșoru Vechi, Compartimentul de Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

La data de 13 august 2025, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au deplasat de urgență la fața locului, pentru securizarea zonei, conservarea probelor și demararea cercetărilor.

Social Localnici din Cornu, terorizați de maidanezii adunați într-o curte Terorizat de zecile de câini maidanezi adunați de pe străzi și duși într-o curte vecină, un localnic din Cornu spune că a ajuns la...

- Publicitate -

În urma verificărilor, au fost identificate 16 cadavre de câini, urmând ca, în cursul zilei de mâine, acestea să fie transportate la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, în vederea efectuării necropsiei.

Având în vedere gravitatea situației, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept, faptă prevăzută și pedepsită de art. 25, alin. 3, lit. a) din Legea nr. 205/2004.

Activitățile investigative sunt în desfășurare, urmând a fi dispuse măsuri ferme pentru identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate.”