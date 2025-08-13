- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Când începe vaccinarea gratuită anti-HPV pentru cei până în 26 de ani

Luiza Toboc
Luiza Toboc

Data:

HPV (Virusul Papiloma Uman) reprezintă cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală la nivel mondial, fiind principala cauză a cancerului de col uterin. Gratuitatea în ceea ce privește vaccinul va fi extinsă până la 26 de ani, începând, cel mai probabil, din luna octombrie 2025.

În prezent, vaccinarea împotriva HPV este gratuită pentru fetele și băieții cu vârsta între 11 și 19 ani. Femeile cu vârsta între 19 și 45 de ani pot primi vaccin doar 50% compensat.

Guvernul a adoptat, recent, o ordonanță prin care Ministerul Sănătății extinde vaccinarea gratuită anti-HPV. Astfel, de la 1 octombrie 2025, vaccinul anti-HPV va fi administrat gratuit, atât pentru fete, cât și pentru băeiți cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 de ani.

Vaccinarea va fi realiizată, în principiu, prin medicii de familie.

Economic

Cu cât au crescut prețurile față de salarii într-un an

Măsurile fiscale instituite de Guvernul Bolojan își fac deja simțite efectele. Dacă salariile românilor au crescut foarte puțin, salariul mediu în România fiind de...
„Deocamdată eliberăm rețete gratuite pentru categoria 14 -19 ani fete și băieți și compensat peste 19 pâna la 45 de ani, în cazul femeilor. Legea privind gratuitatea acestui vaccin în cazul persoanelor cu vârste până în 26 de ani există, însă, nu sunt publicate încă normele de aplicare. Direcția de Sănătate Publică Prahova ne-a transmis să așteptăm aceste norme.

Din datele primite în rețeaua medicilor de familie, am înțeles că de la 1 octombrie 2025 va exista această gratuitate extinsă în ceea ce privește vacccinarea anti-HPV”,  a precizat Roxana Turtureanu, medic de familie într-o localitate din Prahova.

Vaccinul va putea fi eliberat prin farmacii aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Cei interesați se vor adresa medicilor de familie care vor administra vaccinul  gratuit, în cabinetele acestora.

Human Papilloma Virus (HPV) este o infecție virală care se transmite de la un om la altul prin contact direct cu pielea. Exista peste 200 de tipuri de HPV, dintre care peste 40 sunt transmise prin contact sexual. Infecția cu Human Papilloma Virus este principala cauză de apariție a cancerului de col uterin.

