O nouă atenționare Ro-Alert de ploi torențiale în Prahova

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a emis, joi după-amiază, o nouă atenționare Ro-Alert de ploi torențiale și vijelii pentru mai multe localități din județ. 25 de localități din Prahova sunt sub cod portocaliu de averse torențiale, vijelii și căderi de grindină.

UPDATE: Codul Portocaliu a fost extins în localitățile Breaza, Sinaia, Comarnic, Bușteni, Brebu, Slănic, Valea Doftanei, Izvoarele, Cornu, Azuga, Șotrile, Bertea, Provița de Sus, Ștefești, Adunați, Secăria, Talea, până la ora 18.00.

Articol inițial

ANM a emis, joi, o nouă atenționare de cod portocaliu de ploi torențiale pentru mai multe localități din Prahova.

Astfel, potrivit ANM, avertizarea este valabilă joi, până la ora 17.05 și vizează localitățile Sinaia, Comarnic, Vălenii de Munte, Măneciu, Brebu, Slănic, Vărbilău, Valea Doftanei, Izvoarele, Telega, Gura Vitioarei, Drajna, Cerașu, Starchiojd, Posești, Teișani, Aluniș, Șotrile, Bertea, Predeal-Sărari, Ștefești, Cărbunești, Ariceștii Zeletin, Secăria și Cosminele.

În acest interval se vor semnala, potrivit ANM, averse torențiale care vor acumula 20…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină ( 2…4 cm). În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 25 l/mp.

