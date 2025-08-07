 

 

O nouă atenționare Ro-Alert de ploi torențiale în Prahova

Roxana Tănase
Roxana Tănase

Data:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a emis, joi după-amiază, o nouă atenționare Ro-Alert de ploi torențiale și vijelii pentru mai multe localități din județ. 25 de localități din Prahova sunt sub cod portocaliu de averse torențiale, vijelii și căderi de grindină.

UPDATE: Codul Portocaliu a fost extins în localitățile Breaza, Sinaia, Comarnic, Bușteni, Brebu, Slănic, Valea Doftanei, Izvoarele, Cornu, Azuga, Șotrile, Bertea, Provița de Sus, Ștefești, Adunați, Secăria, Talea, până la ora 18.00.

ANM a emis, joi, o nouă atenționare de cod portocaliu de ploi torențiale pentru mai multe localități din Prahova.

Astfel, potrivit ANM, avertizarea este valabilă joi, până la ora 17.05 și vizează localitățile Sinaia, Comarnic, Vălenii de Munte, Măneciu, Brebu, Slănic, Vărbilău, Valea Doftanei, Izvoarele, Telega, Gura Vitioarei, Drajna, Cerașu, Starchiojd, Posești, Teișani, Aluniș, Șotrile, Bertea, Predeal-Sărari, Ștefești, Cărbunești, Ariceștii Zeletin, Secăria și Cosminele.

În acest interval se vor semnala, potrivit ANM, averse torențiale care vor acumula 20…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină ( 2…4 cm). În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 25 l/mp.

ANM a emis mai multe atenționări de cod galben și portocaliu în Prahova. (Detalii AICI)

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
