Festival de artă urbană la Ploiești

În weekendul 12 – 13 iulie, Bulevardul Castanilor din Ploiești se transformă în scena unuia dintre cele mai inedite festivaluri de artă urbană din România: Street Art Fest Ploiești.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Ploiești, evenimentul aduce laolaltă muzica live, arta stradală, performance-urile urbane și o atmosferă spectaculoasă.

Ploieștenii vor asista la spectacole de dans urban, fachiri spectaculoși, artiști pe catalige care animă mulțimea.

Vor concerta:

• The Flow – La Yee – Hong Kong

• Will Street – Franța

• Ștefan Florescu

• Cezar Hăbeanu

• The Sky

• Otet Light & Fire

• Crina Surcică

• Lorenzo Heel

• Cimpoierii din Transilvania

• Toni Varuti

• Mikayla